Vaccination. Le Maroc en tête des pays africains

Le Maroc est en tête des pays africains ayant administré le plus de doses de vaccins anti-Covid-19 à leurs populations, c’est ce que vient d’indiquer le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



Selon le CDC Afrique qui relève de l’Union africaine, 70,6 millions des 103 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 acquises par les pays du Continent ont été administrées jusqu’à jeudi 5 août courant.

Lire aussi | Évolution du coronavirus au Maroc. 12 039 nouveaux cas, 665 325 au total, jeudi 5 août 2021 à 16 heures

Dans le détail, le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria et la Tunisie ont acquis et administré le plus de doses de vaccins à leurs populations respectives, souligne CDC Afrique, notant que le Royaume a jusqu’à présent administré 24,7 millions de doses.

Lire aussi | Maroc. Pfizer et BioNTech s’engagent à fournir leur vaccin contre la Covid-19



A ce jour, 1,58% de la population africaine a été entièrement vaccinée, précise la même source. Aussi, cette dernière indique que jusqu’à jeudi après-midi, le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le Continent a atteint 6.866.597 avec 174.054 décès et 6.016.902 guérisons.