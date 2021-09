Vaccination. Une nouvelle étude montre que les vaccins réduisent les risques de Covid long

C’est une nouvelle étude qui vient confirmer l’efficacité des vaccins Covid-19 sur les formes graves de la maladie. Publiée le 1er septembre dans la revue The Lancet Infectious Disease, cette étude montre que les vaccins diminuent, dans une large mesure, le risque de développer des formes longues de la Covid-19.

Les auteurs de l’étude indiquent notamment « qu’avoir reçu deux doses d’un vaccin anti-Covid réduit de 50 % le risque de développer des symptômes liés à la Covid-19 après 28 jours. Rappelons que le Covid long est défini comme une persistance des symptômes plusieurs semaines ou mois après les premières manifestations de la Covid-19. Pour le docteur Claire Steves, gériatre au King’s College de Londres et coordinatrice de ce travail, c’est la première étude qui montre que le Covid long est réduit par la double vaccination, et cela significativement.

Lire aussi | Industrie. Le Maroc et Stellantis renforcent leur partenariat

On apprend en effet que les auteurs du document ont étudié les données renseignées par les utilisateurs de l’application Covid Symptom Study disponible au Royaume-Uni. « Les scientifiques ont utilisé la date des injections, la nature du vaccin reçu (Pfizer, Moderna ou AstraZeneca) et les symptômes renseignés pour construire leur étude. Ils ont formé plusieurs groupes de cas et les ont comparés avec des groupes contrôles constitués de personnes non infectées ou non vaccinées », explique-t-on. Notons qu’au total, plus de 1,2 million d’individus ont utilisé l’application entre décembre 2020 et juillet 2021, et que parmi eux, 0,2 % ont été testés positifs après leur deuxième dose vaccinale.

Lire aussi | Élections locales du 8 septembre : 157.569 candidatures

« En comparaison aux non-vaccinés, les vaccinés ont plus de chance de faire des formes asymptomatiques de la Covid-19, surtout chez les plus de 60 ans. En d’autres termes, le vaccin réduit le risque de développer des symptômes liés au coronavirus. Il réduit aussi leur durée », soulignent les auteurs de l’étude. « Parmi les 592 personnes totalement vaccinées qui ont renseigné leur état de santé dans l’application pendant plus d’un mois, seulement 5,2 % souffrent toujours de symptômes après 28 jours ; contre 11,4 % dans le groupe des non-vaccinées. En d’autres termes, deux doses de vaccin réduit de moitié le risque de faire un Covid long (OR : O,51 IC à 95 % : 0,32 – 0,82) », assurent les experts.