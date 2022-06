Vahid … et les Lions de l’Atlas. Cohabitation impossible ??!!

« Quand on veut noyer son chien, on l’accuse de rage ». C’est un adage bien connu, où l’on explique que celui qui a le malheur d’être pointé du doigt, sera toujours coupable. C’est exactement ce qui arrive à Vahid Halilhodzic à qui personne ne trouve la moindre qualité.

Un coach national attaqué de toutes parts cela est courant : le responsable de tout, c’est lui car qui veille sur les matches des sélectionnés est l’homme le plus exposé à la critique. Cela fait partie du job. Le job le plus ingrat du monde ou on doit s’attendre d’être dégommé du jour au lendemain. Et pour Vahid, la vindicte populaire a atteint des sommets. Paradoxalement, plus le technicien bosniaque gagne sur le terrain, il a fait carton plein lors de ses deux premiers matchs pour les éliminatoires de la CAN 2023 (2 victoires en autant de matches, la dernière hier lundi 13 juin soir à Casablanca contre le Libéria par 2-0) et plus on lui trouve des défauts. Ou c’est la défense qui est perméable ou c’est l’animation offensive qui ne tourne pas rond, du moins pas dans le sens où le souhaiteraient ceux qui le critiquent. Et ceux-là voient leur nombre grossir de jour en jour. Experts en mal d’expertises, techniciens en mal de clubs, journalistes en mal de scoops, agents intermédiaires en mal d’embauche et de transferts, tous se liguent pour « enfoncer » Vahid quoi qu’il fasse.