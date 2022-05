Variole du singe. Le Maroc instaure un mécanisme de détection et d’intervention

Le Ministère de la Santé a publié un document officiel sur la variole du singe, relayant un large éventail d’informations relatives au virus et à la stratégie du pays pour gérer le risque sanitaire qui lui est associé.

Intitulé « Variole du singe : Plan national de surveillance et de réponse », le document présente les dernières mises à jour sur la propagation mondiale de la maladie, expliquant comment elle a suscité des inquiétudes lorsqu’elle est passée de l’Europe aux États-Unis, au Canada, à l’Australie, à Israël et même en République démocratique du Congo (RDC). Dans le document, le ministère indique également que tout cas suspect doit être signalé immédiatement aux établissements de santé publics ou privés, qui sont chargés de contacter les autorités sanitaires régionales pour vérifier le cas et lancer une enquête épidémiologique si le cas est classé comme probable.