Véhicules d’occasion. Le nigérian Autochek acquiert le marocain Kifal Auto

Autochek, l’entreprise de technologie automobile qui rend l’achat d’une voiture plus accessible et plus abordable en Afrique, vient fraîchement de racheter Kifal Auto, la principale startup marocaine de technologie automobile. Objectif pour le nigérian : favoriser son expansion en Afrique du Nord.

Pour mémoire, Kifal Auto a été fondée courant 2019 par Nizar Abdallaoui Maane, l’objectif étant de transformer l’expérience d’achat/vente de voitures d’occasion au Maroc en offrant un processus transparent tout au long de la transaction, en permettant l’accès au financement, une garantie panne mécanique, une souscription à l’assurance et d’autres services à valeur ajoutée.

Ces innovations ont permis à l’opérateur marocain d’être la première startup à être acceptée dans la cohorte inaugurale du programme d’accompagnement «212 Founders» de CDG Invest, qui vise à financer et à soutenir des entreprises innovantes à ambition internationale au Maroc. Au fil des ans, Kifal Auto s’est imposé comme un partenaire de confiance pour les particuliers et les entreprises au Maroc qui cherchent à acheter ou à vendre des voitures d’occasion.

Pour Autochek, le Maroc est un marché stratégique et un des plus matures d’Afrique, avec plus de 180 000 voitures neuves et environ 560 000 voitures d’occasion vendues chaque année. Grâce à diverses évolutions politiques et à des investissements dans les infrastructures, le secteur automobile marocain devrait continuer à connaître une croissance soutenue pour atteindre près de 14 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Par ailleurs, Autochek voit dans le Maroc un pôle technologique innovant, alimenté par un écosystème de startups florissantes qui vont soutenir l’industrie automobile au cours des prochaines années. Grâce à cette acquisition, Autochek va occuper une position unique pour exploiter tout le potentiel du marché dynamique de l’automobile d’occasion au Maroc. De nombreuses solutions seront déployées afin de répondre aux différents défis de la chaîne de valeur et intégrer davantage l’industrie automobile panafricaine pour créer une proposition forte pour tous les acteurs : consommateurs, constructeurs, institutions financières et autres parties prenantes.

En effet, Autochek est reconnu sur le continent comme un partenaire de premier choix pour faciliter l’accès au financement de voitures d’occasions en Afrique, notamment grâce à une technologie et une intelligence artificielle d’analyse de données qui permet aux institutions financières d’offrir plus facilement des crédits aux consommateurs. Grâce à Kifal Auto, Autochek va couvrir une troisième région d’Afrique puisqu’elle est déjà présente en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est (Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya et Ouganda), où elle dispose de plus de 1.500 concessionnaires et garages, ainsi que plus de 70 banques partenaires, dont Access Bank, Ecobank, UBA, Bank of Africa et NCBA Bank.

«Dès ma première interaction avec Nizar et son équipe, j’ai été impressionné par leur passion, leur engagement et le travail qu’ils ont accompli en si peu de temps pour apporter des solutions efficaces et innovantes», s’est exprimé dans le cadre de ce rachat Etop Ikpe. Et le PDG et cofondateur d’Autochek de préciser : «ils ont développé une excellente plateforme et nous sommes ravis de les avoir à bord d’Autochek pour renforcer le travail que nous faisons afin d’améliorer l’accès au financement automobile en Afrique. Par ailleurs, il y a de nombreux parallèles dans nos histoires individuelles, c’est le début d’une longue relation qui nous sera mutuellement bénéfique pour les années à venir».

«J’admire depuis longtemps le travail accompli par Autochek pour améliorer la chaine de valeur de l’achat/vente des voitures d’occasion en Afrique. Nous avons tant à apprendre les uns des autres et j’ai hâte de mettre mon expérience et mon expertise à profit pour apporter plus d’innovation au Maroc et ailleurs», a ajouté Nizar Abdallaoui Maane. Et le PDG et fondateur de Kifal Auto de poursuivre : «dans notre secteur, et surtout dans un contexte africain, il est clé de se développer en consolidant avec un grand acteur. De plus, le Maroc est une porte d’entrée en Afrique du Nord et je suis convaincu que nous allons créer encore plus de valeurs et apporter de nouvelles innovations à tous les niveaux».

Et Nizar Abdallaoui Maane de conclure : «c’est un rachat qui s’est effectué d’un point de vue capitalistique, mais sur le plan opérationnel, nous gardons notre autonomie au Maroc. Il n’y a pas de grands changements sur le fond, notamment au niveau du management qui reste en place, au même titre que la dénomination Kifal Auto».