Véhicules d’occasion. Autocaz déploie le service «Intermédiation de Confiance»

Qu’il s’agisse des professionnels de l’achat, de la reprise et de la vente des voitures d’occasion multimarque, Autocaz entend accompagner tous les automobilistes marocains dans leur projet automobile. Objectif : simplifier grandement toutes les démarches. Du coup avec ce nouveau service, le spécialiste du véhicule d’occasion dans le Royaume devient également un intermédiaire de confiance entre le client acheteur d’une voiture d’occasion et le client vendeur de sa voiture.

«Les transactions de véhicules entre particuliers stigmatisent un nombre important d’inquiétudes, du côté de l’acheteur comme du côté du vendeur. L’objectif de ce nouveau service d’Autocaz est d’y répondre, en proposant des offres répondant le mieux aux attentes spécifiées des clients et en accompagnant les deux parties simultanément», détaille Sanaâ Zagouri.

Et la Directrice du pôle Auto Hall Occasion de poursuivre : «Autocaz occupe un rôle de conseil, d’entremise et d’accompagnement tout au long de la transaction. La valeur ajoutée de ce nouveau service est de libérer les deux clients des procédures s’avérant contraignantes tout en garantissant la transparence totale de l’opération. Et d’un point de vue financier, la marque est en mesure d’offrir des conditions tarifaires intéressantes vu ses faibles coûts de structure».

Pour les clients souhaitant acquérir une voiture d’occasion, ce nouveau service dédié permet concrètement l’achat d’une voiture de qualité contrôlée et garantie et dont le rapport d’expertise technique est facilement accessible et remis pour toute personne intéressée. Selon le staff d’Autocaz, l’opération s’avère moins chère que le canal classique vu le faible taux de commission proposé par l’opérateur.

Aussi, les conseillers commerciaux accompagnent leurs clients acheteurs tout au long de la démarche, en présentant les voitures correspondant au besoin du client et en fixant un rendez-vous pour essayer les modèles choisis. De quoi permettre à l’acheteur d’éviter ainsi toute mauvaise surprise liée à la qualité et à la fiabilité de la voiture, puisqu’un rapport d’expertise technique minutieux lui est remis.

Quant au processus de vente, il a été complètement transformé du moment où le client n’a qu’à sélectionner le pack qui lui convient le mieux. De la sorte, les technico-commerciaux Autocaz se chargent du reste. Sans compter que la voiture est inspectée sur 120 points de contrôle ; de même qu’un prix de vente est fixé à la convenance du client, des photos professionnelles sont prises avant que l’annonce de vente soit diffusée sur plusieurs canaux, y compris la plateforme digitale www.autocaz.ma. De quoi assurer un maximum de visibilité.

Les demandes sont ensuite traitées et filtrées par les agents de l’opérateur qui ne présenteront au propriétaire du véhicule que les prospects sérieux afin d’organiser un rendez-vous. Par ailleurs, Autocaz prend en charge la négociation, les démarches administratives ainsi que la sécurisation du paiement. Selon le staff du spécialiste du véhicule d’occasion, sa commission est largement inférieure comparativement à ce que propose le marché des voitures d’occasion, tant des professionnels que des agents informels, tout en offrant des services supplémentaires inégalés.

«Partis du constat que le processus de vente ou d’achat des voitures d’occasion est laborieux et coûteux, nous avons développé ce service afin de révolutionner cette expérience pour les clients, la cadrer et la rendre plus économique, sereine et fiable. Le service Intermédiation de confiance d’Autocaz a été bien réfléchi. Nous avons réalisé des études en interne et nous avons consulté des cabinets de renom afin de définir une solution optimale où les trois parties prenantes sont gagnantes» explique Mme Zagouri.

Et d’ajouter : «en effet, dans le cadre d’une stratégie initiale axée sur le client et sur son expérience, nous veillons à la satisfaction des clients vendeurs ainsi que des clients acheteurs dont leurs parcours respectifs ont été bien pensés».

Toujours est-il qu’Autocaz garantit la fiabilité des voitures et rassure les acheteurs par des contrôles minutieux des véhicules mis à la vente et par des prix fidèles au marché tout en leur proposant des services annexes tels que des solutions de crédit et d’assurance ainsi qu’un service après-vente performant.

Faut-il souligner également que ce service d’intermédiation libère aussi les vendeurs de la charge que représente le processus de vente : mise en ligne des annonces sur plusieurs sites web, gestion des appels téléphoniques et des déplacements, négociation du prix de vente, démarches administratives complexes, etc. De plus, le client vendeur a le choix de déposer sa voiture au mégastore Autocaz, ce qui permet aux conseillers commerciaux de pouvoir la présenter aux acquéreurs potentiels et ne contacter le propriétaire qu’au moment de la conclusion de l’affaire.

La marque est également consciente que certains clients vendeurs préfèrent garder leur voiture pour leur besoin de mobilité et c’est pour cela qu’elle propose aussi la vente sans dépôt de voiture, appelée solution standard. Cette option permet aux particuliers de continuer à se servir de leurs voitures pendant toute la durée du processus de vente.

Et tout comme le canal traditionnel du marché des voitures d’occasion, Autocaz se rémunère grâce à une commission convenue à l’avance et au taux le plus compétitif sur le marché. La différence est que là c’est réglementé, fiable et totalement transparent. L’opérateur met à la disposition des clients une promesse légale contenant toutes les clauses qui garantissent la sécurité des deux parties et s’engage à rester fidèle à ses engagements.

Toujours est-il que la marque démontre qu’elle poursuit sa mission de débusquer les failles du marché en profitant d’un savoir-faire de plus de 100 ans du Groupe Auto Hall. Elle souligne ainsi son ambition de rester leader du marché marocain des voitures d’occasion en proposant constamment des solutions novatrices et en restant à l’écoute de ses clients.