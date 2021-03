Véhicules d’occasion : Kia Maroc capitalise sur un showroom digital

Après avoir ouvert deux succursales allouées à l’activité véhicules d’occasion, l’une à Casablanca et l’autre à Marrakech, la filiale automobile marocaine du Groupe Bernard Hayot abat une nouvelle carte maîtresse en matière de digitalisation. En effet, elle lance un showroom virtuel dédié justement aux véhicules d’occasion.

Kia Maroc poursuit sa transition numérique dans le secteur du véhicule d’occasion, avec le lancement de cette nouvelle plateforme digitale accessible sur la toile en tapotant kiaoccasion.ma sur son clavier. Cette même plateforme propose aux particuliers, mais aussi aux professionnels, un large choix de véhicules minutieusement sélectionnés et garantis jusqu’à 6 ans.

Et ce n’est pas tout puisqu’elle permet d’effectuer une comparaison entre plusieurs véhicules et de procéder à des simulations de financement. L’internaute peut obtenir instantanément des tests-drive, gratuitement et sans engagement d’achat. Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de demander une estimation de reprise de son véhicule. Enfin, le site se veut aussi informatif ; en effet, à travers un blog relatant des actualités, des avis de clients et des conseils liés à l’automobile et à son environnement, il apporte des réponses et des solutions aux besoins des futurs acquéreurs.

Hormis le client particulier, les professionnels disposent d’un espace dédié. Ils peuvent ainsi accéder à une sélection de véhicules tout en bénéficiant de services spécifiques pour leur activité. Une plateforme qui place l’importateur local de la marque sud-coréenne à l’avant-garde des enseignes à, même de tirer pleinement profit des outils numériques.

Une initiative qui témoigne également, selon le staff de Kia Maroc, de l’énergie déployée par la marque pour diversifier son panel de services et améliorer l’expérience client, pilier fondamental de sa stratégie.