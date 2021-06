Véhicules électriques : BMW dévoile les nouveaux i4 et iX

BMW poursuit sa stratégie d’électrification s’agissant de sa gamme de véhicules. Le constructeur allemand vient fraîchement de dévoiler à l’international deux nouveaux modèles, à savoir une berline à l’allure de coupé cinq-portes baptisée i4 et grand SUV qui a pour nom iX.

Dans le détail, l’i4, dans sa version eDrive40, est animé par un moteur électrique délivrant 340 chevaux et 430 Nm de couple. Un bloc qui se retrouve placé sur le train arrière de l’engin et qui se voit alimenté par une batterie de 80,7 kWh de capacité. De quoi assurer une autonomie WLTP de 590 km. On retrouve également une autre déclinaison de cette berline 100% électrique, l’i4 M50, qui dispose d’un second moteur électrique sur le train avant. L’ensemble délivre en tout 544 chevaux pour un couple de 795 Nm, assorti d’une autonomie électrique de 510 km. Un engin dont la commercialisation est prévue d’ici la fin de l’année et qui se monnaye à partir de 59 700 euros TTC pour l’i4 eDrive40 et 71 650 euros pour la M50.

Le constructeur munichois qui propose également à sa clientèle un grand SUV 100% électrique dénommé iX qui vient d’ailleurs épauler par le haut le iX3, le SUV électrique compact de la marque. En clair, le SUV amiral de cette flotte 100% propre existera sous les appellations iX xDrive40 et iX xDrive50. Le premier disposera d’un moteur de 240 kW, soit 326 chevaux. La variante xDrive50 recevra un groupe motopropulseur de 385 kW, soit 523 chevaux. La consommation annoncée en cycle WLTP est forcément plus élevée pour la version la plus puissante.

Côté recharge, BMW ne détaille pas les caractéristiques en courant alternatif, mais précise que deux puissances de charge seront proposées. Sur une borne de recharge rapide, la puissance délivrée dépendra de la version (et surtout de la batterie). Comptez 140 kW pour le xDrive40 et jusqu’à 200 kW pour le xDrive50. Le BMW iX xDrive40 devrait avoisiner les 86 250 euros, la variante iX xDrive50 étant tarifée à partir de 103 500 euros pour une commercialisation annoncée elle aussi en fin d’année.