Vente pyramidale et système de Ponzi. BAM et l’AMMC tirent la sonnette d’alarme

Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) mettent en garde contre les sociétés qui collectent illégalement de l’argent auprès du public en promettant des rendements exceptionnels.

«BAM et l’AMMC continuent de constater la présence sur internet et les réseaux sociaux, de sociétés qui collectent des sommes d’argent auprès du public, versées sur des comptes ouverts auprès des banques, en promettant des rendements exceptionnels qui seraient réalisés à partir du placement de ces fonds dans le financement d’activités de production de biens ou de services», indique un communiqué conjoint de BAM et de l’AMMC.