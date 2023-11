Ventes de voitures neuves au Maroc. Un marché toujours en baisse à fin octobre

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 130 214 unités durant les dix premiers mois de cette année, en baisse de -2,83% par rapport à la même période en 2022. C’est ce qu’attestent les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM). Pour le seul mois d’octobre 2023, 12 805 véhicules neufs ont été vendus, soit un repli de -2,22% comparativement à octobre 2022 où se sont écoulées 13 096 unités. Le véhicule particulier (VP) a enregistré une hausse sensible de +0,08 % avec 11 286 unités vendues en octobre 2023 par rapport à la même période en 2022 durant laquelle 11 277 véhicules avaient été écoulés. Le véhicule utilitaire léger (VUL) connait pour sa part une baisse de -16,49 % avec 1 519 unités vendues le mois dernier contre 1 819 unités vendues une année plus tôt.

Depuis le début de l’année à fin octobre, le nombre de nouvelles immatriculations de VP s’est situé à 117 410 unités, en baisse de -1,33%, alors que celui des VUL a diminué de -14,7% à 12 804 unités. Dans le détail, Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché (pdm) de 23,35%, soit 27 416 unités écoulées à fin octobre 2023, suivi de Renault qui a écoulé 18 810 unités (pdm de 16,02%) et de Hyundai (12 686 unités et 10,80% de pdm).

Pour ce qui est du segment VUL, Renault domine le segment avec 2 949 unités écoulées (23,03% de pdm), devant DFSK qui a vendu 1 962 véhicules (15,32% de pdm) et Ford (1 655 unités et 12,93% de pdm). Côté premium, Audi a augmenté ses ventes de 13%, soit 3 599 voitures vendues pour atteindre une part de marché de 3,07%, devant BMW (2 782 unités et 2,37% de pdm) suivi de Mercedes-Benz (2 147 unités et 1,83% de pdm).