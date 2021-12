Ventes de voitures neuves. Peugeot signe une belle performance en novembre au Maroc

Peugeot a réalisé une performance de belle facture en novembre dernier en se hissant dans le peloton de tête du classement des ventes de voitures neuves dans le Royaume.

Peugeot s’adjuge la deuxième marche du podium, s’intercalant entre Dacia et Renault. Avec 1 411 unités écoulées (voitures particulières et utilitaires légers) sur le seul mois de novembre 2021, la marque au lion réalise une progression des ventes de l’ordre de +86,4% par rapport à la même période de 2019, sur un marché qui, pourtant, est en baisse de -2,76%.

Avec 663 unités vendues et une progression de +114%, la 208 reste le modèle le plus vendu de la marque. Faut-il souligner également les excellentes performances de la 301 avec 232 ventes, soit une croissance de +119%, ainsi que le bon comportement des 2008, 3008 et Rifter dans leurs catégories respectives.

Peugeot Maroc qui entame le mois de décembre avec de très grandes ambitions de vente, notamment grâce à un important stock de véhicules neufs.