Vers des états généraux des médias [Par Jamal Berraoui]

On peut dire que le gouvernement a entamé le dossier des médias par le bon bout : une large concertation sur les défis à relever. C’est le bon bout parce qu’on ne prévoit pas de s’en tenir au diagnostic, cette approche s’inscrivant dans la durée.

Les défis pour les médias sont très complexes. L’irruption des avancées technologiques a changé le cœur même des métiers et cela est irréversible. Ce qui est exigé des entreprises de presse, c’est l’adaptation permanente. Plus facile à écrire qu’à faire. Cela nécessite des programmes d’investissements ambitieux, donc coûteux, mais on sait déjà que leur date d’obsolescence sera proche.