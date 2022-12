Vers une 8ème tranche d’aide aux transporteurs routiers

Lire aussi | Managem consolide son positionnement en Afrique avec de nouvelles acquisitions

Pour rappel, le gouvernement avait annoncé en mars dernier le lancement d’une campagne de soutien exceptionnel aux transporteurs routiers, dont bénéficieront différentes catégories professionnelles et qui concerne environ 180.000 véhicules dans le but de maintenir le pouvoir d’achat des citoyens et de garantir la continuité des opérations de transport et de financement des marchés et chantiers.

Lire aussi | SM le Roi décore les membres de l’Équipe nationale de football de Ouissams Royaux