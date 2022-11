Afrique – Russie : Vers une coopération de sens

Depuis quelques mois, la résurgence des coups de forces militaires sur le continent africain crée la stupeur au sein des Etats et met à mal plusieurs décennies de diplomatie. La Centrafrique, le Mali, le Burkina, le Soudan…la Russie dans une politique extérieure impérialiste est en train de faire de l’Afrique un territoire stratégique dans son projet de reconstruction de la « Nouvelle fédération de Russie ».

Même si les gouvernements Nikita et Gorbatchev dans le passé ont quelque part mal apprécier le continent africain au détriment des pays de l’Amérique latine, dans la guerre froide contre les USA, les bases arrière de la Russie implantés dans le Moyen Orient, en Asie et en Amérique Latine, étaient les foyers idéologiques les plus dynamiques. « Erreur stratégiques ou plan B » de relance en cas de défaite, le continent africain est aujourd’hui un dispositif important dans ce retour en force de l’ours blanc sur la scène internationale. Étant inscrit dans une course de fond, Moscou n’a pas de calendrier de résultat, comme le notifiait George kennan dans son télégramme, la force soviétique est résiliente et prête à faire un repli stratégique pour mieux atteindre son objectif. Plus de trois décennies après sa capitulation face à l’Amérique, le Kremlin est aujourd’hui en train de construire le glacier soviétique au travers d’actions coordonnées.