[Vidéo] Chery Tiggo 7 Pro. Original et distingué

Dans la série «Pro Family» de Chery, je demande le Tiggo 7 Pro ! Un SUV compact fraîchement débarqué dans le Royaume via Africa Motors (Groupe Auto Hall), l’importateur attitré de la marque Chery, qui commercialise depuis plus d’un mois une gamme complète de crossovers. Celle-ci s’articule autour du Tiggo 2 Pro, le plus petit d’entre eux, jusqu’à l’imposant Tiggo 8 Pro, en passant le Tiggo 4 Pro et, objet de ce présent essai, le Tiggo 7 Pro.

Coté esthétique, il hérite d’un coup de crayon bien dans l’air du temps, ce qui se traduit par une face avant facilement identifiable, intégrant des pastilles chromées sur la grille de calandre et des feux avant à LED à lentille en cristal. Son profil dynamique, sa carrosserie bicolore et ses feux arrière joliment crayonnés renforcent son capital sympathie et lui permettent de ne pas passer inaperçus dans le flot de la circulation. Ajoutez-y des teintes de carrosserie très attrayantes.

Deux finitions sont disponibles, à savoir la «Confort BVA» et la Luxury BVA. C’est cette dernière qui agrémentait notre version d’essai. Outre le volant en cuir multifonctions, l’original écran tactile LCD de 8 pouces dédié à la climatisation, la sellerie cuir perforée, le bouton de démarrage Start/Stop et les quatre vitres électriques, tous de série, la finition Luxury BVA s’accommode en prime du toit ouvrant panoramique et du coffre motorisée à ouverture main-libres. Faut-il souligner sur cette version la présence d’une caméra de recul, toujours bien pratique lors des manœuvres de stationnement !

Par ailleurs, le Tiggo 7 Pro qui n’en oublie pas le volet multimédia qui accueille l’écran tactile compatible avec Android Auto et Apple Car Play. A noter la présence d’un chargeur de téléphone par induction sur cette finition. Très spacieux, l’habitacle accueille dans de bonnes dispositions les occupants, avec un espace aux jambes et une garde au toit corrects pour les grands gabarits. Quant à la qualité d’assemblage et à l’agencement des matériaux, ils sont exécutés avec soins et se montrent dans la bonne moyenne du segment.

Sous le capot, on retrouve un 1,5 litre essence délivrant 145 chevaux, animé par une boîte de vitesses automatique à 9 rapports. Un attelage mécanique qui permet au Tiggo 7 Pro de jouer d’emblée la carte du confort et cela se ressent dès les premiers kilomètres. Aussi la boîte automatique se montre très douce dans le passage des rapports et assez réactive lorsque l’on augmente la cadence au moment de dépasser.

Très à l’aise sur les longs trajets et notamment sur l’autoroute, ce SUV chinois se révèle plaisant au fil des kilomètres, profitant également d’une excellente insonorisation. Côté équipements de sécurité, le Tiggo 7 Pro fait le plein ; en effet, on dénombre sur notre version d’essai 6 airbags, une kyrielle de béquilles électroniques (ABS, ESP, HDC, HAC, EBD, limiteur et régulateur de vitesses …).

Design extérieur audacieux, ambiance intérieure agréable, bonne habitabilité et de nombreux équipements pratiques et innovants, le Chery Tiggo 7 Pro dispose de sérieux atouts en poche pour pouvoir séduire les aficionados du genre. Sa grille tarifaire débute à 265 000 DH, notre version d’essai se négocie à 295 000 DH, assortie d’une garantie de 7 ans ou 200 000 km.