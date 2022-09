Vidéo. Emotion et foule compacte en Ecosse: Elizabeth II commence son dernier voyage

Le départ solennel du cercueil en chêne de la reine du château de Balmoral pour Édimbourg marque le début d’une odyssée de deuil national qui culminera avec ses funérailles d’État à Londres, le 19 septembre. Son voyage commence un jour après que son fils Charles III a été officiellement proclamé roi, et après que ses petits-fils William et Harry, et leurs épouses Kate et Meghan, se soient brièvement réunis pour une promenade.

Un corbillard transportant le cercueil du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne effectuera un voyage de six heures à travers les villes écossaises avant d’arriver à Édimbourg, où il reposera pendant deux jours afin que les gens puissent lui rendre hommage. Le roi lui-même se rendra ensuite à Édimbourg, lundi, pour un service de prière, avant que le corps de la reine, décédée à Balmoral, jeudi, à l’âge de 96 ans, ne soit transporté par avion dans la capitale mardi. Elle restera ensuite en état pendant quatre jours lors d’un événement qui devrait attirer au moins un million de personnes, avant un ensemble funéraire à regarder dans le monde entier et attirer de nombreux chefs d’État.

Alors que l’adhésion de Charles a poussé la Grande-Bretagne dans ce que les journaux ont appelé la nouvelle ère « caroléenne », la Grande-Bretagne et la famille royale sont toujours en train d’accepter la fin de l’ère élisabéthaine. Le prince William a rompu son silence avec un hommage émouvant à sa « grand-mère » bien-aimée samedi. « Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie », a déclaré William, qui est maintenant devenu le prince de Galles.

Mais la mort de la reine a également apporté une démonstration surprise d’unité de la part de William, 40 ans, et de son jeune frère Harry, 37 ans, lorsqu’ils sont sortis avec leurs femmes pour parler à des sympathisants à l’extérieur du château de Windsor, près de Londres. Des membres de la famille royale, y compris les enfants de la reine, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward et leurs familles, ont également inspecté des fleurs à l’extérieur de Balmoral, où ils sont restés depuis la mort de la reine.

Un voyage solennel de quatre jours

Le cercueil de la reine, drapé d’un étendard royal écossais et d’une couronne de fleurs, a été conservé dans la salle de bal de Balmoral et sera transporté jusqu’à son corbillard par six gardes-chasse du domaine. Le symbolisme du dernier voyage de la reine sera lourd pour une nation qui a de solides liens royaux – mais où il existe un fort mouvement indépendantiste écossais déterminé à rompre l’union séculaire avec le Royaume-Uni.

Le cortège est parti à 10h00 (09h00 GMT) puis a traversé Aberdeen et Dundee avant d’atteindre Edimbourg à 16h00. Le cercueil de la reine sera emmené au palais de Holyroodhouse, la résidence officielle du monarque en Écosse, où il reposera pendant une journée. Le roi Charles et d’autres membres de la famille royale participeront lundi à une procession pour transporter son cercueil le long du Royal Mile d’Édimbourg jusqu’à la cathédrale St Giles. Le lendemain, le cercueil sera transporté par jet de la Royal Air Force jusqu’à l’aérodrome de Northolt près de Londres et conduit au palais de Buckingham. Puis, mercredi, il sera déplacé à Westminster Hall pour mentir en état.

Le roi Charles se rendra également en Irlande du Nord et au Pays de Galles dans un spectacle d’unité nationale, accompagné de la Première ministre britannique Liz Truss, qui n’a été nommée que mardi par la défunte reine. Il a vu sa popularité se redresser depuis la mort de Diana dans un accident de voiture en 1997, mais il prend le trône à un moment de profonde anxiété en Grande-Bretagne face à la montée en flèche du coût de la vie et à l’instabilité internationale causée par la guerre en Ukraine.

Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais de Buckingham et d’autres résidences royales ces derniers jours pour déposer des fleurs et des messages de condoléances, ou simplement pour découvrir l’histoire en devenir.