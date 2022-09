Vidéo. Inès Laklalech remporte son premier Lacoste Ladies Open de France de Golf

La jeune golfeuse marocaine, deuxième femme arabe à jouer sur le Ladies European Tour, a remporté le premier Lacoste Ladies Open de France au Golf Barrière Deauville, après un trou éliminatoire face à l’Anglaise Meghan MacLaren. Céline Boutier, principale favorite, a perdu son titre en terminant 6ème, derrière sa compatriote Anaïs Meyssonnier classée 4è.

Agée de 24 ans, la jeune ambassadrice du Golf marocain arabe et africain a surclassée de grosses pointures, notamment les Françaises Céline Boutier et Anaïs Meyssonnier et la Britannique Meghan McLaren qui lui a tenu tête jusqu’aux derniers trous.