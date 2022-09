A bord de 8 avions Cap 232, les aviateurs militaires de la patrouille ont tenu en haleine des milliers de spectateurs de ce show aérien par des figures uniques au monde, dont le décollage avec des avions attachés par des cordes qu’ils détachent ensuite en vol lors d’un changement de formation. Ils sont aussi les seuls à réaliser la boucle « en miroir », effectuée par deux avions se faisant face, un en vol normal et l’autre sur le dos. La participation de la patrouille de voltige marocaine à l’un des plus grands meetings aériens de France a été un ‘’véritable succès’’, a indiqué la Consule générale du Maroc à Toulouse, Nadya Talmi, dans un communiqué.

L’équipe marocaine de voltige a ébloui le ciel toulousain lors de cette édition ‘’exceptionnelle et palpitante’’, donnant des émotions et des sensations fortes au public français, qui n’a cessé d’ovationner chacune de ses prouesses et acrobaties vertigineuses. La démonstration de la patrouille marocaine a été d’un très haut niveau, une fierté pour les Marocains résidant en France, venus nombreux assister à ce Meeting, a-t-elle ajouté. Pour Talmi, la présence du Maroc à ce grand événement témoigne, une fois de plus, « du haut niveau et de la qualité des relations maroco-françaises ».

Créée en 1984 sur ordre de feu SM Hassan II, l’équipe de voltige marocaine illustre par son nom une étape glorieuse de l’histoire du Royaume, celle de la Marche Verte au Sahara marocain le 6 novembre 1975. Elle est dotée de pilotes de chasse volontaires, qui ont suivi une formation rigoureuse. De renommée internationale, la patrouille a pris part à plusieurs meetings aériens à l’étranger et remporté des distinctions, dont le premier prix d’une compétition de patrouille en 2005 aux Emirats Arabes Unis.

Ce grand rendez-vous aérien a été organisé par l’Association des Étoiles et des Ailes, créée en 2010, en partenariat avec EDEIS, gestionnaire de la plateforme de Toulouse Francazal et Toulouse Métropole. Pendant ces deux jours festifs, plus de 30.000 spectateurs ont assisté aux démonstrations en vol, réalisées par plus d’une centaine d’avions de légende, ainsi qu‘à l’exposition statique d’avions comme Dassault Falcon-100, Rutan Varieze, UTA-66 ou l’ATR 42 Safire.

(Avec MAP)