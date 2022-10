[Vidéo] Seoul. Plus de 150 morts dans une bousculade lors d’une fête de Halloween

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis dimanche une enquête « rigoureuse » sur la bousculade qui a fait au moins 151 morts la veille au soir dans le centre de Séoul, où des dizaines de milliers de fêtards pour la plupart très jeunes célébraient Halloween pour la première fois après la pandémie.

Déplorant « une tragédie et un désastre qui ne devraient pas s’être produits », Yoon a promis que son gouvernement enquêterait « rigoureusement » pour déterminer les causes de la catastrophe, une des plus graves de l’histoire récente de la République de Corée, et s’assurer qu’elle « ne se reproduise plus ».