[Vidéo] Usine Auto Hall à Casablanca. Une nouvelle ligne de montage pour les camions Foton

C’est en présence d’Abdellatif Guerraoui, Président d’Auto Hall, et de plusieurs responsables du Groupe, qu’a été inaugurée récemment une nouvelle ligne d’assemblage pour les camions chinois Foton. Située au cœur de l’usine historique d’Auto Hall dans l’arrondissement d’Ain Sebaâ à Casablanca, cette 3 ème ligne de montage, qui vient s’ajouter à celles déjà existantes de Mitsubishi Fuso et de DFSK, permet au Groupe automobile marocain et à son partenaire chinois Foton de franchir un nouveau cap pour leur croissance commune.

Il faut dire aussi qu’Auto Hall, via sa filiale Africa Motors qui a été créée spécifiquement pour développer l’activité du Groupe avec la Chine, nourrit de très fortes ambitions de croissance avec ses partenaires, comme le souligne Abdellah El Mouadden, Directeur Général d’Africa Motors : «la Chine constitue un axe stratégique pour le développement du Groupe Auto Hall qui passe par des partenariats solides et durables dans le domaine de la distribution et de la fabrication.

D’abord avec DFSK ; en effet la coopération stratégique entre le groupe automobile chinois et le groupe automobile marocain n’a jamais cessé de croître ces dernières années. Un partenariat gagnant qui s’est matérialisé par la commercialisation d’une gamme de véhicules utilitaires à succès, dont de nombreuses camionnettes qui sont assemblées à l’usine d’Ain Sebaâ.

De g. à dr. : Rachid Abdellaoui, Responsable industriel de l’usine d’Auto Hall, Abdellah El Mouadden, Directeur Général d’Africa Motors, Abdellatif Guerraoui, Président du Groupe Auto Hall, Hamid Benkirane, Directeur Commercial et Marketing d’Africa Motors et Abderrahim Bachiri, Directeur Administratif et Financier d’Auto Hall.

Ce à quoi il faut ajouter la commercialisation d’une gamme de SUV à moteur thermique, mais aussi électrique (avec la marque Seres), sans compter le lancement en 2021 de l’«Africa Marketing and Service Center», une plateforme devant contribuer à tisser des liens entre DFSK Maroc et le reste des distributeurs en Afrique pour la vente automobile, le service après-vente et la formation.

Parallèlement, c’est en décembre 2020 qu’Africa Motors a paraphé avec le constructeur automobile chinois Foton un contrat d’exclusivité s’agissant de la commercialisation d’une gamme de petits et de grands camions. Sept mois plus tard, le distributeur de la marque amorçait la commercialisation du Foton TM. Comme le faisait remarquer à l’époque Abdellah El Mouadden, «la mise en orbite de Foton au Maroc passera également par le volet industriel local. Plusieurs modèles répondant à la nouvelle norme marocaine seront montés en CKD dans notre usine à Casablanca, afin de développer et de commercialiser une gamme complète de camions de petit, de moyen et de gros tonnage».

Tel qu’énoncé par M. El Mouadden, Africa Motors a mis à exécution sa feuille de route industrielle, conformément à la nouvelle réglementation des émissions Euro 6b exigée dans le Royaume à partir de janvier 2023. Outre les utilitaires légers Foton assemblés sur place, un camion baptisé Aumark S et dont le PTC n’excède pas 8,5 tonnes sortira prochainement de cette nouvelle ligne d’assemblage de l’usine d’Ain Sebaâ.

Faut-il souligner que le Groupe Auto Hall a une expérience de longue date dans le montage des véhicules industriels. Pour la petite histoire, la mise en service de cette unité de montage à Casablanca s’est effectuée au début des années 70. De 1974 à 1986, ce sont des camions Ford qui ont été assemblés dans cette plateforme industrielle.

À partir de 1986, c’est au tour des utilitaires de petit, de moyen et de gros tonnage Mitsubishi Fuso de se voir assemblés dans cette plateforme. Et depuis environ trois ans, le site abrite l’assemblage des camionnettes et autres mini-trucks chinois de DFSK qui connaissent dans le Royaume un grand succès commercial.

Et en 2022, c’est donc au tour de Foton de se voir assemblé sur la chaîne de montage de l’usine d’Auto Hall. Outre le 3,5 tonnes et le 8,5 tonnes, cette dernière accueillera d’autres véhicules industriels badgés Foton avec du 18 tonnes, voire du plus gros tonnage. «De quoi proposer une gamme complète qui sera disponible sous peu au Maroc avec une grille tarifaire très attractive», précise Abdellah El Mouadden.

Qu’il s’agisse des camionnettes, des utilitaires de type fourgon sec, réfrigéré, de plateau-ridelle, de camions de petit, de moyen et de gros tonnage, l’usine de montage d’Auto Hall dispose d’une solide expérience quelle que soit le type de véhicules industriel à assembler.

Concrètement, les véhicules utilitaires et autres camions arrivent dans l’usine en CKD (Complete Knock Down), c’est-à-dire en pièces détachées. Ils sont assemblés complètement par un personnel (environ 80 personnes) hautement qualifié et certifié selon les spécifications des constructeurs automobiles, et selon les normes de construction automobile au Maroc.

Dans le détail, plusieurs ateliers composent ce processus d’assemblage dont celui dédié au montage du châssis, à la partie cabine et à l’assemblage final. Aussi, l’atelier de contrôle permet de vérifier tous les paramètres techniques via des appareillages précis, dont la force du freinage, le fonctionnement de l’ABS, de l’antipatinage ASR, de la boîte de vitesse…

«Nous consignons pour chaque véhicule tous les contrôles effectués dans un rapport que nous archivons pendant au moins 25 ans», précise Rachid Abdellaoui, Responsable industriel de l’usine Auto Hall. Et de poursuivre : «ces procédures de contrôle sont exigées par l’IATF (International Automotive Task Force). Notre usine dispose de cette certification mondiale qui garantit la qualité d’assemblage avec un référentiel extrêmement précis».

Faut-il souligner que l’usine d’Auto Hall a été primée à deux reprises par le constructeur automobile Daimler, tant pour le processus de fabrication que pour la qualité d’assemblage.