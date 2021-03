Vigeo Eiris Maroc recentre son activité

Vigeo Eiris Maroc entame un virage stratégique suite à son affiliation de sa maison mère au groupe Moody’s.

Vigeo Eiris (V.E) recentre son activité désormais sur l’évaluation et la production des données ESG et sur la finance durable, suite à son affiliation au groupe Moody’s. Vigeo Eiris annonce ainsi son retrait du marché de ses produits audit, Label RSE et V.E 26000. L’Agence de notation a précisé qu’elle ne sera plus en mesure d’entreprendre de nouvelles missions relatives à ces activités à partir du 31 mars 2021, mais qu’elle s’engage à finaliser les missions en cours auprès de ses clients actuels d’ici à la mi-juin 2021.

« Cette nouvelle orientation stratégique permettra à V.E Maroc de recentrer son offre auprès de sa clientèle marocaine, partager les tendances internationales au niveau local et aligner ses activités au reste du groupe», a ssuré Ghizlaine Nourlil, Directrice Afrique et Moyen Orient chez V.E. L’Agence vise aussi les marchés africain et moyen-oriental qu’elle entend soutenir depuis le Maroc avec les mêmes produits et services à destination des émetteurs et investisseurs au sein des deux régions. « Nous sommes également convaincus que nos clients accompagnés dans le cadre de l’audit, label et V.E 26000 ont aujourd’hui atteint un niveau de maturité et pourront le faire valoir à travers de nouveaux mécanismes ESG. Nous serons ravis de les accompagner dans la continuité de leur parcours ESG», a conclu Ghizlaine Nourlil.

