Visas délivrés par les Etats-Unis. Voici la place du Maroc

Selon ce rapport, le Maroc a obtenu 3585 visas et se classe deuxième parmi les pays arabes, derrière le Yémen avec 4770 visas. La 3ème place est décrochée par la Jordanie avec 2785 visas. Arrivent ensuite, dans l’ordre, l’Égypte 2230 visas, l’Algérie 1922 visas, le Liban 1543 visas, le Soudan 783 visas, la Syrie 757 visas, la Somalie 724 visas, l’Arabie saoudite 701 visas, les Émirats arabes unis 598 visas, l’Irak 576 visas, le Koweït 412 visas, la Tunisie 298 visas, la Libye 233 visas, le Qatar 190 visas, et le Djibouti 80 visas. EN bas du classement se trouvent le Bahreïn avec 66 visas, la Mauritanie avec 62 visas, puis le Sultanat d’Oman avec seulement 38 visas octroyés en 2021.

Les Etats-Unis octroient les visas au compte-gouttes, et certains pays en obtiennent plus que d’autres. Seulement 285.000 visas ont été délivrés en 2022. Pour l’année 2021, le Département d’État américain vient de publier son rapport annuel indiquant le nombre de visas délivrés à travers le monde. Quelle place pour le Maroc ?

Lire aussi | Mohsine Sefrioui monte encore dans le capital de Med Paper

A l’échelle du continent également, le Maroc est devancé par un seul pays : le Nigeria qui a obtenu 4990 visas. Au total, 35.776 visas américains ont été octroyés aux citoyens africains en 2021.

Au niveau mondial, le Mexique est en première position avec 40.597 visas délivrés, suivi de la République dominicaine (17.941) et de la Chine (18.501).

Lire aussi | Le plus grand navire pétrolier de la flotte marocaine, livré par le sud-coréen Daesun, est arrivé au Maroc

« En raison de la pandémie de Covid-19, les postes ont été chargés de suspendre les services de visa de routine et de ne fournir que des services critiques et d’urgence fin mars 2020. Cela a eu un impact significatif sur la fourniture de services liés aux visas d’immigrant et de non-immigrant. Des postes n’ont pu reprendre des services limités poste par poste qu’à partir de juillet 2020, dans la mesure où les conditions locales le permettaient », a indiqué le Département d’État américain dans son nouveau rapport annuel pour justifier le faible niveau de délivrance des visas.