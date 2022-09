Visas. Le consul d’Italie à Casablanca suspend les demandes de RDV via TLS Contact [Vidéo]

Lire aussi | Le port de Casablanca connecté par 27 lignes régulières directes à plus de 85 ports

Ainsi, le consul d’Italie a annoncé la suspension de tous les rendez-vous pour les visas de rassemblement familial pendant deux semaines. La mesure vise à recenser les rendez-vous régulièrement pris pour identifier les rendez-vous pris par des intermédiaires, explique Marco Silvi dans sa déclaration, rappelant par ailleurs que l’obtention de rendez-vous de visa est gratuite. Et de conclure que ces pratiques illégales des intermédiaires provoquent des retards dans les rendez-vous régulièrement pris.

⚠️ Indisponibilità prenotazioni sul portale #TLSCasablanca per visti per ricongiungimento per le prossime 2 settimane al fine di:

✅ apportare modifiche tecniche per contrastare l’intermediazione

✅ aprire un maggior numero di appuntamenti in date più vicine.

Vedi il messaggio⤵️ pic.twitter.com/ZnqvTHU1EY