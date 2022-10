Vivo Energy Maroc inaugure une nouvelle station-service à Casablanca

L’offre de la nouvelle station-service inclut, en plus de la zone de distribution de carburants et lubrifiants, des baies de services d’entretien et de maintenance rapide des véhicules. Une extension de cette plateforme accueillera prochainement un espace de restauration, une salle de prière, ainsi qu’une supérette, pour en faire un nouvel espace de vie et une destination de choix pour les clients de la marque.

«C’est donc avec une grande fierté que nous inaugurons aujourd’hui la 400ème station-service Shell, témoignage de l’ancrage fort de la marque de Tanger à Lagouira, ainsi que sa valeur ajoutée positive dans l’écosystème national», s’est exprimé George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

«Notre réseau s’étend encore plus aujourd’hui avec cette 400ème station-service. C’est un jalon important dans l’histoire de la marque dans le pays. Cette démarche inclusive a pour but de faire bénéficier l’ensemble des Marocains, d’une expérience client innovante, consistante et à forte valeur ajoutée», a précisé pour l’occasion Reda Badawi, Directeur du Réseau de Vivo Energy Maroc.

