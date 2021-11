Voici la quantité que le Maroc va produire en 2021

A l’aune du conflit Maroc-Algérie, la problématique du gaz naturel fait couler beaucoup d’encre entre analyses et prédictions. La production nationale de gaz naturel devrait passer de 98 millions de mètres cubes en 2020, à plus de 110 millions de mètres cubes pour l’année en cours, selon la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali.

La Ministre souligne que c’est un niveau faible de production en comparaison avec le niveau de consommation nationale dépassant le milliard de mètres cubes. En ajoutant que les activités de recherche menées par des compagnies internationales en partenariat avec l’Office national des hydrocarbures et des mines ( ONHYM) couvrent une superficie de 233 600 Km2, réparties en 9 licences d’exploitations et 53 licences d’exploration dont 26 en offshore.

Il faut également noter qu’entre 2005 et 2020, les investissements dans le secteur s’élevaient à plus de 27 milliards de Dirhams. Et que malgré les gisements gaziers découverts, notamment dans la région du Gharb et au large de Larache, les gisements d’hydrocarbures dans le Royaume ne sont pas suffisamment explorés. La densité des forages au Maroc est de 4 puits par 10 Km2 en moyenne, loin derrière la moyenne mondiale de 1000 puits par 10 Km2, indique Leila Benali.