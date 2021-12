Voici la ville marocaine la moins chère d’Afrique pour les étudiants internationaux

L’International School Database vient de publier des données montrant des villes estudiantines les plus et moins les onéreuses. Et en Afrique pour faire des économies, mieux vaut privilégier la ville marocaine, considérée, selon ces statistiques, comme la deuxième ville la moins chère du continent pour l’éducation internationale durant l’année 2021.

L’International School Database a publié ce 6 décembre ses nouvelles données comparant le coût des écoles internationales en 2021, notamment en Afrique. Contre toute attente, Casablanca se classe la deuxième ville la moins chère du continent africain, avec un coût moyen de 4.735 dollars américain (43.585 DH) par an. Selon International School Database, la capitale économique du Royaume « est passée de la ville la plus chère l’année dernière à la deuxième la moins chère cette année, et ce, en raison d’une baisse significative du prix médian ».

Outre Casablanca, les villes sud-africaines du Cap et de Johannesburg offrent également certains des prix les plus abordables d’Afrique pour les frais de scolarité internationaux.

L’étude, qui classe l’Afrique comme la région la moins chère du monde pour l’éducation internationale en 2021, indique également que Nairobi, la capitale kenyane, est la plus chère de tout le continent africain. Les prix des écoles dans la capitale kényane vont d’un peu plus de 5 000 dollars américains (46 024 DH) par an à un peu moins de 15 000 dollars américains (138. 073 DH).

A noter qu’International School Database utilise des données pour évaluer les prix des écoles internationales et fournit des listes d’informations détaillées sur les écoles du monde entier. Elle publie ainsi des informations détaillées concernant les écoles internationales du monde entier, leurs politiques, fondements, activités parascolaires, etc.

Selon l’étude de l’International School Database, les quatre pays les plus chers pour l’éducation internationale demeurent les États- Unis, la Chine, la Suisse et le Royaume-Uni. Ces derniers sont également connus pour leur coût de vie élevé, particulièrement dans certaines villes comme New York, San Francisco, Londres, Zurich, Pékin et Shanghai, a indiqué l’étude. De son côté, l’Asie domine en tant que région la plus chère pour l’éducation internationale, contrairement à l’Afrique où les prix sont toujours « abordables », a-t-elle noté. L’Europe est, quant à elle, le deuxième continent le moins cher après l’Afrique.