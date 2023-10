Voici le temps qu’il fera au Maroc aujourd’hui vendredi 27 octobre

La Direction générale de la météorologie prévoit des pluies dans le nord du payse et des gouttes dans le Saïss, le nord et l’orientale. vendredi 27 octobre 2023:

– Pluies par endroits sur la régin de Tanger, Loukkos, le Gharb et le Rif occidental.

– Gouttes ou faibles pluies sur le Saïs, l’Est du Rif, la Méditerranée, le Nord de l’Oriental et les plaines Atlantiques au nord d’El-Jadida.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes Sud et Centre.

– Températures minimales de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux Orientaux, de 16/20°C sur le Sud des provinces Sahariennes et près des côtes, de 10/13°C sur le Rif, les versants Sud-Est et les plateaux de Phosphates et de 13/16°C sur le reste du territoire.

– Températures maximales en baisse sur une bonne partie du pays.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tarfaya, et peu agitée à agitée au Sud.