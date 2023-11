Voici le temps qu’il fera au Maroc, ce 31 octobre

– Pluies éparses sur le Rif occidental, la région de Tanger et le Loukkos.

– Ciel passagèrement nuageux avec gouttes ou faibles pluies sur les plaines atlantiques au nord de Safi, le reste du Rif et le nord de l’Oriental.

– Formations brumeuses par endroits sur les côtes Centre et Sud.

– Chasse-sables locales sur l’Atlas, le Sud-est et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-est, le sud de l’Oriental et sur les côtes Nord et Centre.

– Températures minimales de l’ordre de 07/12°C sur les Haut et Moyen Atlas, le sud de l’Oriental et le nord du Rif, de 16/21°C sur les régions Sud et Centre et de 13/17°C sur le reste du territoire.

– Températures journalières en légère baisse sur le Sud et près des côtes Nord et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Agadir et peu agitée à agitée sur le littoral.