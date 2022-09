Voici le temps qu’il fera au Maroc, ce dimanche 18 septembre

– Faibles pluies sur la rive Méditerranéenne et le Rif.

La Direction générale de la météorologie nationale prévoit, pour ce dimanche 18 septembre 2022, des températures maximales sans grand changement et de faibles pluies dans le nord du royaume. Ci-après une les prévisions météorologiques détaillées :

– Formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centre.

– Bruine par endroits sur les côtes entre Sidi-Ifni et Tarfaya et le Nord-ouest des provinces Sud.

– Ciel passagèrement nuageux sur le Haut Atlas en après-midi avec ondées et orages, débordant la nuit suivante sur le Nord-ouest.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée et le Sud de l’Oriental.

– Chasse-poussières par endroits sur le Sud de l’Oriental et l’intérieur des provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 20/26°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud et de 16/22°C partout ailleurs.

– Températures maximales sans grand changement.

– Mer agitée devenant forte sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 18 septembre 2022 :