Voici le temps qu’il fera au Maroc, ce jeudi 15 septembre

– Bruines ou faibles pluies sur les côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya, le Tangérois et Loukkos.

– Formations brumeuses locales sur les côtes nord et sud et sur l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 09/16°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/30°C sur l’extrême sud et de 17/24°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur les régions Est et Sud et variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, entre Tan Tan et Dakhla et entre Cap Spartel et Kénitra et agitée ailleurs.

Voici par ville, les températures, rafales maximales et taux d’humidité maximaux :

Températures maximales

Errachidia 25 °C Zagora 24 °C T’touane 22 °C Agadir 22 °C Tanger 21 °C Marrakech 21 °C Ouarzazate 20 °C Al Hoceima 20 °C Oujda 18 °C Rabat 18 °C Nador/Arwi 18 °C Nouasseur 18 °C

Températures minimales

Meknes 16 °C Oujda 17 °C Rabat 17 °C Fès 17 °C Nouasseur 17 °C Nador/Arwi 18 °C Ouarzazate 20 °C Al Hoceima 20 °C Tanger 21 °C Marrakech 21 °C T’touane 22 °C Agadir 22 °C

Rafales maximales

Errachidia 25 km/h T’touane 14 km/h Ouarzazate 11 km/h Marrakech 11 km/h Oujda 7 km/h Zagora 7 km/h Meknes 7 km/h Nador/Arwi 7 km/h Tanger 7 km/h Nouasseur 6 km/h Fès 4 km/h Al Hoceima 4 km/h

Taux d’humidité maximaux

Zagora 25% Errachidia 36% Ouarzazate 37% T’touane 69% Marrakech 73% Oujda 75% Meknes 77% Nador/Arwi 77% Al Hoceima 78% Agadir 78% Fès 80% Nouasseur 92%