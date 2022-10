Voici le temps qu’il fera au Maroc, ce jeudi 6 octobre 2022

– Nuages bas abondants avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne et le nord de l’Oriental.

– Pluies accompagnées parfois d’orages par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental et les versants sud-est.

– Quelques ondées éparses sur le Rif.

– Bruines ou faibles pluies éparses sur la rive méditerranéenne.

– Temps assez chaud sur le Nord, le Centre et l’extrême sud et sud-est du pays.

– Chasse-poussières sur les provinces du Sud, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud et d’intensité modérée sur le Sud-Est, le Saiss et le Rif.

– Températures minimales de l’ordre de 06/13°C sur l’Atlas, de 11/17°C sur l’Oriental, les versants sud-est, le Rif, Oulmès et le plateau des Phosphates, de 24/30°C sur l’extrême sud et sud-est du territoire et de 16/24°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère baisse sur le sud des provinces sahariennes, le Tangérois, le Rif et l’Oriental, et généralement en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales :

(Avec MAP)