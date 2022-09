Voici le temps qu’il fera au Maroc, ce mardi 26 septembre 2022

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur l’Atlas et le Sud-Est.

– Formations brumeuses ou bruines locales sur l’Oriental et les côtes centre et sud.

– Chasse-poussières sur le sud et le sud-est du pays.

– Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et les provinces du Sud.

– Températures minimales en baisse et de l’ordre de 07/15 sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, Oulmès et le plateau des Phosphates, 20/26°C sur l’extrême sud-est et l’intérieur des provinces du Sud et de 13/20°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le long du littoral atlantique et peu agitée sur le Détroit.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 27 septembre 2022 :