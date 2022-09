Voici le temps qu’il fera au Maroc, ce mercredi 14 septembre

La Direction générale de la météorologie prévoit un temps passagèrement nuageux dans Nord et Centre et le centre du pays et une température qui poursuit sa baisse. Voici les prévisions météorologiques détaillées pour aujourd’hui mercredi 14 septembre 2022 :



– Temps passagèrement nuageux avec gouttes ou parfois faibles pluies éparses sur le Tangérois, la Méditerranée, le Rif, les Haut et Moyen Atlas et les Côtes Nord et Centre.



– Formations brumeuses et bruine locale sur le Nord des côtes Sud.



– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et le Sud-Est avec chasse-poussières.



– Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas, 23/28°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et l’est des provinces du Sud et de 16/22°C sur le reste du pays.



– Températures du jour en baisse.



– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.