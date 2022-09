Voici le temps qu’il fera au Maroc, ce samedi 24 septembre 2022

Les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour ce samedi 24 septembre 2022 sont comme suit : – Formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centres, l’Ouest de la Méditerranée et le Saïss.

– Faibles pluies et orages par endroits sur le Nord des provinces Sud et l’Oriental.

– Rafales de vent localement assez fortes fortes sur le Sud de l’Oriental et les provinces Sud, le Sud-Est et le Nord des provinces Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 08/15°C sur l’Atlas et le Nord du Rif, de 22/28°C sur l’Est des provinces Sud et l’extrême Sud et de 15/22°C partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse sur le Nord des provinces Sud et quasi-stationnaires ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Larache et entre Tantan et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

Et voici les températures minimales et maximales :