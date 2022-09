Voici le temps qu’il fera au Maroc, ce vendredi 16 septembre

– Bruine locale ou faibles pluies sur les côtes entre Agadir et Tarfaya.

– Rafales de vent assez fortes sur le nord des provinces du Sud et les côtes centre et sud.

– Chasse-poussières locales sur l’intérieur des provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 09/16°C sur l’Atlas et le Rif, 24/29°C sur le Sud-Est et l’extrême sud et de 17/24°C partout ailleurs.

– Températures du jour quasi-stationnaire.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, entre Tan Tan et Dakhla et entre Cap Spartel et Kénitra et agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 16 septembre 2022 :