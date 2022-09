Voici le temps qu’il fera au Maroc, ce lundi 12 septembre

La Direction générale de la météorologie prévoit une légère baisse de température dans le royaume, avec pluies et averses orageuses par endroits, notamment sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, le Saiss, l’est de la Méditerranée et l’Oriental. Voici les prévisions météorologiques détaillées pour aujourd’hui :



– Formations brumeuses et bruines locales sur les côtes.



– Pluies ou averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, le Saiss, l’est de la Méditerranée et l’Oriental.



– Ciel devenant de plus en plus passagèrement nuageux sur les côtes atlantiques au nord de Safi avec faibles gouttes de pluies la nuit.



– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas et le Saiss avec chasse-poussières par endroits.



– Températures minimales de l’ordre de 13/19°C sur l’Atlas, 24/30°C sur le Sud-Est, le Nord-Est et le Sud des provinces du Sud et de 19/25°C généralement ailleurs.



– Températures du jour en baisse.



– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tantan et Dakhla et agitée ailleurs.



Voici les températures par ville, rafales maximales et taux d’humidité maximaux :