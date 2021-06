Voici le texte final de la résolution adoptée par le Parlement européen contre le Maroc au sujet de la migration des mineurs

Le Parlement européen a adopté ce jeudi 10 juin une résolution controversée (approuvée par 397 voix pour, 85 contre et 196 abstentions), qui selon les observateurs, n’a pas eu l’effet escompté par ses promoteurs. Aucune condamnation, si ce n’est un rejet. En effet, le document « exprime son rejet de l’utilisation par le Maroc des contrôles aux frontières et des migrations, et en particulier, des mineurs non accompagnés, comme moyen d’exercer une pression politique contre un Etat membre de l’Union ». Les détails.