Voici les 25 pays les plus « intelligents » au monde

À quoi reconnait-on l’intelligence d’un pays ? Si l’intelligence est difficile à mesurer, Vouchercloud (vouchercloud.com), un site Web britannique de coupons de réduction, a essayé de classer les pays, selon trois critères.

Tout le monde est unanime pour dire que les humains sont des êtres intelligents. Les avancées dans divers domaines qui ont eu lieu jusque-là, ainsi que l’éradication des maladies, la découverte du vaccin anti covid-19 en un temps record, l’arrivée d’astronautes sur la lune ou encore l’invention de l’internet, entre autres, constituent une bonne preuve. Mais parmi ces êtres humains, qui sont les plus intelligents ? Dans un classement relayé par Forbes, Vouchercloud, un site Web de coupons de réduction au Royaume-Uni, a classé les 25 pays ayant le plus de matière grise.

Parmi les trois critères retenus, les statistiques de chaque pays sur le nombre de lauréats du prix Nobel, le quotient intellectuel moyen (en référence à l’intelligence actuelle) et le niveau d’éducation (comme indicateur de l’intelligence future) sont mis dans la balance.

Après la pesée, l’Europe et l’Asie caracolent en tête. Le Japon arrive en tête. Le pays du Soleil-Levant grâce à son classement élevé dans les trois catégories. Le deuxième classé est la Suisse qui se distingue également par son apparente prospérité et son développement dans divers domaines.

La Chine occupe la troisième marche du podium. Le pays le plus peuplé du monde, et en passe de devenir la première puissance économique mondiale, elle a connu une augmentation spectaculaire au cours de ces vingt dernières années dans deux des catégories sur lesquelles repose le classement. Derrière la Chine se trouvent la première puissance économique mondiale actuelle : les États-Unis, qui détiennent le plus grand nombre de prix Nobel (368 prix). A noter que le pays de l’Oncle Sam n’a pas une bonne performance en matière de quotient intellectuel (28ème place). Classés également à la 13ème place pour la catégorie « niveau d’éducation », les Etats-Unis risque fort pour leur classement futur.

Dans le Top-5 figurent également les Pays-Bas, suivis par la Russie, la Belgique en septième et le Royaume-Uni en huitième. Suivent ensuite, le Canada, (9ème), la Corée du Sud (10ème), Hong Kong (11ème) l’Allemagne (12ème), le Taïwan (13ème), l’Autriche (14ème), la Finlande (15ème), la Hongrie (16ème), le Danemark (17 ème).

Pour trouver le pays le plus intelligent en dehors de l’Asie, de l’Europe ou de l’Amérique du Nord, il faut se rendre à la 18e place, occupée par l’Australie. Cette dernière est suivie par la Norvège (19ème), la Suède (20 ème), la Pologne (21ème), Israël (22 ème) et la République Tchèque (23 -ème).

La France est quant à elle 24ème L’Hexagone, arrivée 4ème dans la catégorie « Prix Nobel », est plombée par le niveau d’éducation de ses enfants (46 ème). Dans ce Top-25, la France ne devance que Singapour, pourtant classée première dans deux catégories sur trois (quotient intellectuel moyen et niveau d’éducation). Autrement dit, le classement de Singapour est fortement biaisé par sa 73ème place pour les prix Nobel.

Il faut dire que globalement les 25 premiers pays récompensés par le prix Nobel sont dominés par le monde occidental. Une donne appelée à changer si l’on tient compte de la montée en puissance de l’intelligentsia asiatique qui engrange de plus en plus de prix.

