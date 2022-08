Voici les mesures prises par la Commune de Casablanca pour une utilisation optimale des ressources hydriques

Dans le souci de garantir le droit à l’eau et l’utilisation rationnelle et durable de cette denrée vitale, la Commune de Casablanca exhorte la population locale à une consommation optimale des ressources en eau disponibles et au recours à tous les moyens pour ne pas les gaspiller. Voici les mesures prises par la Commune contre le gaspillage d’eau.

Dans l’objectif de faire face au stress hydrique que connaît le Maroc du fait de la faiblesse des précipitations ayant conduit à une pénurie des retenues des barrages et des nappes phréatiques, la Commune de Casablanca a décidé, à partir du 03 août 2022, d’interdire tous les agissements conduisant au gaspillage de l’eau notamment l’arrosage, en journée, des espaces verts publics et privés, le lavage des véhicules et des engins avec de l’eau potable ou par le jet d’eau haute pression, ainsi que le nettoyage, dans le respect des boyaux d’eau, des avenues, rues, espaces publics, zones résidentielles et divers commerces, précise la commune dans un communiqué.