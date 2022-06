Voici les pays où le recouvrement des impayés est le moins complexe

Cet indice constitue un outil d’aide à la décision pour les exportateurs, notamment en matière de marchés à cibler, dans un contexte de forte reprise des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale (10% en 2022 et 14% en 2023). Il couvre 49 pays qui représentent 90% du PIB mondial et 85% des flux commerciaux internationaux.

Concrètement, cet indice est synthétisé par un score allant de 0 (recouvrement le moins complexe) à 100 (recouvrement le plus complexe). Ce score combine le jugement des experts Allianz Trade s’agissant du recouvrement sur plus de 40 indicateurs concernant les pratiques locales de paiement, les procédures judiciaires locales en vigueur et les procédures collectives locales en vigueur.

Toujours est-il que l’échelle de complexité du recouvrement développée par l’opérateur est divisée en quatre niveaux, à savoir complexité notable (score entre 40 et 50), forte (50 et 60), très forte (50 et 60), sévère (supérieur à 60). Toujours selon Allianz Trade, recouvrer un impayé s’avère (toujours) plus simple en Europe.

Lire aussi | Un nouveau fabricant de plâtre en vue au Maroc

Dans quel pays le recouvrement des impayés est-il le moins complexe ? Sans surprise, et comme dans la précédente édition de l’indice de complexité du recouvrement (2018), l’Europe est en tête de classement. En effet, le top 10 des pays où le recouvrement est le moins complexe est composé de la Suède (avec un score de 30), l’Allemagne (30) et la Finlande (32) qui sont les meilleurs élèves, avec des scores stables par rapport à la précédente édition. La Nouvelle-Zélande (12ème, avec un score de 36, +1 point vs 2018) est le premier pays non européen, suivie par le Brésil (20ème, 43, stable).

À l’autre bout du classement, l’Arabie Saoudite (91, -3 points), la Malaisie (78, stable) et les Emirats Arabes Unis (72, -9 points) sont les pays où le recouvrement est le plus complexe. Malgré quelques améliorations notables en matière de procédures judiciaires, le recouvrement des impayés est 3 fois plus complexe en Arabie Saoudite qu’en Suède, en Allemagne et en Finlande.

Lire aussi | Programme Forsa. 1.500 entretiens réalisés et 4.600 programmés

Quid du Maroc ? Le Royaume se classe 39ème de l’indice de complexité du recouvrement, après le Togo et devant l’Inde, avec un score de 57 en légère baisse par rapport à la précédente édition. Ce score représente un niveau de complexité très élevé.

En effet, le délai moyen de recouvrement au Maroc reste élevé selon cette étude et le comportement de paiement des entreprises domestiques se dégrade avec des paiements s’effectuant entre 120 et 150 jours en moyenne.

À noter que l’exposition des exportateurs marocains face à la complexité de la collecte internationale est élevée, avec un score similaire à celui des Pays-Bas ou de la Chine : parmi les 10 principaux partenaires commerciaux du Maroc, 5 pays ont un indice de complexité du recouvrement remarquable et deux pays obtiennent un indice très élevé dont les États-Unis et l’Inde.