Voitures classiques : un rallye pour célébrer la marocanité du Sahara

C’est de fort belle manière que la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA) débute son planning d’activités pour cette nouvelle année 2021. Histoire de célébrer pleinement la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, la FMVA a concocté pour cette occasion et à l’attention des amateurs et autres passionnés un rallye de voitures classiques. Il a pour nom le « Dakhla Grand Prix Historique »

Une épreuve qui se déroulera du 28 au 31 janvier 2021 et qui reliera Dakhla à Guergarate. «Cet événement nous fera vivre un instant autant festif que sportif, mais avant tout symboliquement fort», s’est exprimé pour l’occasion Abdellah Abdellaoui, Président d’honneur de la FMVA.

Lire aussi | Comité de veille économique : 5 nouveaux contrats-programmes signés à l’issue de la 11è réunion de travail

Le programme de ce rallye d’époque s’articulera comme suit : les participants prendront le départ le vendredi 29 janvier courant à Dakhla au volant de leurs rutilants véhicules d’époque, l’objectif consistant à rallier Guergarate le même jour, soit un parcours de 367 km.

Une fois la ligne d’arrivée franchie, une cérémonie sera effectuée sur place, immortalisée par des photos et des vidéos, mais surtout par des témoignages des participants et autres personnalités sur place, en plus du mot du Président de la FMVA et de celui de la Fédération Africaine des Véhicules Anciens (FAVA).

La caravane du rallye se remettra en route dans le courant de l’après-midi pour effectuer le parcours en sens inverse afin de rentrer à bon port à Dakhla, soit 367 autres kilomètres. Il va sans dire que les mécaniques de ces belles anciennes auront été particulièrement affûtées pour l’occasion.

Lire aussi | Le vaccin AstraZeneca approuvé au Maroc

Un événement qui se poursuivra le samedi 30 janvier avec notamment une parade de ces mêmes voitures anciennes dans les rues de Dakhla. Du reste, la caravane aura à cœur d’aller à la rencontre des habitants et des passionnés de voitures anciennes à Dakhla.

Peu après, les participants effectueront des essais libres dans le cadre d’un Grand Prix de régularité se déroulant sur un circuit fermé en ville. Dans le détail, il s’agit d’un rallye de régularité est un rallye automobile où l’objectif est de s’approcher le plus possible d’un temps idéal pour effectuer un trajet défini, la vitesse moyenne étant généralement inférieure à 50 km/h.

Les choses sérieuses débuteront en début d’après-midi où les concurrents devront affronter le chrono. La remise des prix de ce Grand Prix s’effectuera le même jour dans le cadre d’une soirée festive spécialement dédiée. Un premier événement concocté par la FMVA et qui en appelle d’autres dans le courant de l’année, selon le staff de cette même fédération.