Voitures électriques : elles seront moins chères à produire d’ici 2027

C’est une étude de Bloomberg New Energy Finance qui l’affirme : les véhicules de tourisme et autre utilitaires légers coûteront moins chers à construire que les véhicules à combustibles fossiles, et ce, dans un avenir proche. Et toujours selon cette étude, ces mêmes engins électriques devraient représenter 100% des ventes de voitures neuves dans l’Union européenne d’ici 2035.

Toujours selon les projections de l’étude, les berlines et autres SUV électriques seront aussi peu coûteux à produire comparativement à leurs homologues thermiques à partir de 2026. Par ailleurs, les petites voitures suivront en 2027. S’agissant des utilitaires légers, ils seront moins chers à fabriquer à partir de 2025 ; idem pour les poids lourds à partir de 2026.

Lire aussi | La Fondation Mohammed VI insiste sur la sauvegarde et le développement de l’arganier

Des engins qui seront aussi moins chers à l’achat, en moyenne, même avant subventions. Il faut y ajouter les économies de carburant à l’usage. Par ailleurs, le prix hors taxes d’une berline électrique s’alignera vers 2026 sur celui d’un véhicule thermique, autour de 20 000 euros, contre près de 40 000 euros pour la version électrique en 2020.

Selon Bloomberg New Energy Finance, labaisse des coûts de production s’explique aussi par la baisse du coût des batteries ainsi que la mise en place de chaînes de production dédiées aux véhicules électriques. Et il y a fort à parier les véhicules à batterie électrique représenteront 50% des ventes de véhicules neufs en Europe d’ici à 2030 et 85% en 2035.

Lire aussi | Le Maroc lance un programme de bourses d’excellence destinés aux étudiants de pays subsahariens



Un segment qui pourrait même représenter 100% des ventes de véhicules neufs d’ici 2035 à condition que les législateurs renforcent les normes de CO 2 et lancent d’autres politiques pour stimuler le marché, à l’instar d’un déploiement plus rapide des points de recharge.

(Avec MAP)