Voitures électriques. La Spring en pré-réservation chez Dacia Maroc

Depuis le 17 juin courant, toute personne intéressée par une Spring peut d’ores et déjà effectuer une pré-réservation de l’engin. Une nouvelle offre qui, selon le staff local de Dacia, devrait répondre parfaitement aux attentes des citadins, mais aussi des professionnels, à la recherche d’un véhicule économique au quotidien et qui, mine de rien, tombe à pic au regard de la flambée actuelle des prix des carburants.

Quid de la mobilité propre, et plus particulièrement du tout électrique au Maroc ? À vrai dire, ce marché peine à se développer, compte tenu de l’offre des véhicules disponibles pour l’instant (exceptée la Citroën AMI et maintenant la Dacia Spring) qui s’adresse beaucoup plus à une clientèle aisée, à même de s’offrir un engin électrique premium.

À cela s’ajoutent d’autres problématiques, comme le manque d’incitations ou de subventions censées permettre la transition vers la mobilité durable et faire en sorte que les prix soient plus abordables pour la clientèle. Sans parler de la faible couverture du réseau de bornes de recharge (présentes majoritairement sur l’axe Casablanca-Tanger-Marrakech), voire leur quasi-absence surtout en ville. Faut-il souligner toutefois que l’État est en train de plancher sur cette question d’incitation, le ministère du Transport et de la Logistique étudiant la faisabilité de la mise en place à moyen et à long terme d’un système de bonus/malus en fonction des émissions de CO 2 .

Quoi qu’il en soit, il semble bien qu’il faille de toute façon se convertir au tout électrique, y compris dans le Royaume. Et pour cause ; tous les constructeurs automobiles ou presque ont déjà investi ce créneau, délaissant petit à petit les blocs thermiques. Mieux : à partir de 2035, il sera impossible d’acheter dans les pays de l’Union européenne une voiture de tourisme ou un utilitaire léger neuf à essence, diesel, voire hybride. Seules les ventes de voitures 100% électriques seront autorisées.

Que dire de la Spring dans cet échiquier ? Malgré un contexte actuel complexe pour l’industrie automobile mondiale, au regard de la crise des semi-conducteurs, Dacia surfe sur la vague du succès avec ce véhicule lancé à l’international courant 2021 (plus de 40 000 commandes en huit mois). La marque a bien compris que les particuliers cherchent à préserver leur pouvoir d’achat ; auquel cas, un engin de ce type destiné à des usages clairement définis (majoritairement des trajets quotidiens modestes), affiché globalement à moins de 18 000 euros (en France) et finalement vendu après déduction des primes et autres bonus à moins de 12 000 euros, trouve naturellement sa place auprès de la clientèle.

En conservant l’ADN d’une citadine, la Spring surfe esthétiquement sur la vague du SUV. Mais il n’en est pas un. L’engin est léger (970 kilos), dispose de quatre places, d’un coffre cubant 270 litres et d’une liste d’équipement pas forcément pléthorique, mais très correcte selon les finitions (climatisation, écran tactile de 7 pouces, aides au stationnement, vitres électriques…).

Elle est animée par un moteur électrique de 45 chevaux, épaulé par une batterie qui a été dimensionnée au juste nécessaire et qui promet une autonomie très honorable ; soit jusqu’à 305 km en cycle urbain (230 km en cycle mixte WLTP), assorti d’une polyvalence de recharge très appréciable (moins d’une heure en charge rapide pour 80% d’autonomie et moins de 14 h sur une prise domestique). De quoi en faire un véhicule électrique bien approprié pour les trajets urbains, voire extra-urbains.

La Spring foulera l’asphalte du Royaume courant novembre avec la toute nouvelle identité de la marque, à savoir le nouvel emblème Dacia Link, le nouveau logotype et d’inédites couleurs de carrosserie. Trois versions sont donc déjà disponibles à la commande, l’une dédiée aux professionnels baptisée «Cargo». Il s’agit d’une déclinaison utilitaire de deux places, taillée pour la livraison de marchandises en ville. Deux versions, l’une d’entrée de gamme «Essentiel» et l’autre plus huppée baptisée «Expression» s’adressent aux clients particuliers.

Clairement, la Dacia Spring a tout d’une petite citadine populaire à succès dans le Royaume, à condition de pouvoir être rechargée facilement, ce qui demeure pour l’instant l’apanage des résidents de maisons individuelles ou des professionnels en entreprise. L’engin est donc disponible à partir de 190 400 DH HT pour la version utilitaire et à e 223 500 DH TTC pour la version d’entrée de gamme et 238 500 DH pour la finition la plus huppée. À noter que les pré-réservations peuvent s’effectuer depuis le 17 juin dernier via un formulaire disponible sur les réseaux sociaux de Dacia Maroc (LinkedIn, Instagram et Facebook).