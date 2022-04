Voitures électriques. Smeia mise sur la gamme BMW i au Maroc

Grand SUV au style original, le BMW iX est issu du concept iNext. Ilétrenneune inédite calandre BMW, la plus grande jamais vue. Faut-il préciser que cette dernière est conçue via des techniques de fabrication innovantes allant jusqu’à lui conférer des particularités auto-régénératrices. Par ailleurs, la surface de cette dernière incorpore des caméras et autres capteurs radars.

Smeia a effectué récemment dans le Royaume le lancement de la gamme BMW i 100% électrique. Cette dernière s’articule autour des nouveaux iX et i4. Faut-il souligner que ces lancements s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de l’importateur local de BMW en matière de commercialisation de véhicules électrifiés, initiée depuis 2018 avec le lancement de plusieurs versions hybrides rechargeables dont la Série 530e, le 745e, et le X5 45exDrive.

Globalement, le gabarit de l’engin est celui d’un X5, soit environ 4,90 mètres de long et 2 m de large, mais avec une hauteur d’un X6 (1,70 m). À bord, ce SUV fait la part belle à l’originalité comme en atteste son double écran incurvé abritant le système iDrive, en plus d’une planche de bord réduite à sa simple expression. Autant dire que l’esprit est épuré. Toutefois, des commandes physiques demeurent, comme celles de la climatisation, mais aussi celle au volant et entre les sièges.

Deux versions constituent l’offre de lancement de ce SUV électrique. Elles reposent toutes sur deux moteurs synchrones à l’avant et à l’arrière, conférant une transmission quatre roues motrices. La version d’entrée de gamme (xDrive40) dispose d’une puissance de 326 chevaux et 630 Nm de couple. L’autre plus puissante (xDrive50) délivre 523 chevaux pour un couple de 765 Nm.

De quoi permettre à l’engin d’abattre le 0-100 km/h en 6 secondes pour la version xDrive40 et en 5 secondes pour le xDrive50. À noter qu’une version M60 de l’iX fera prochainement son apparition, délivrant 600 chevaux de puissance. La consommation annoncée en cycle WLTP est globalement similaire entre les deux versions, quoique sensiblement plus élevée pour la version plus puissante, soit 19,8 et 23 kWh/100 km, contre 19,4 à 22,5 kWh pour le xDrive 40. À noter que l’engin revendique une autonomie maximale de 620 km pour ce qui est de l’iX xDrive50 et de 420 km en version BMW iX xDrive40. La grille tarifaire démarre à 1 005 000 DH.

Outre l’iX, Smeia a également dévoilé l’i4, le premier Gran Coupé quatre-portes 100% électrique de BMW. Ce dernier, qui reprend la plateforme des Série 3 et Série 4, partage une grande partie des codes esthétiques de ses cousines comme la grande calandre, mais hérite d’éléments stylistiques distinctifs comme la calandre pleine, les optiques spécifiques, voire les inserts bleus soulignant son appartenance à la famille électrique. D’une longueur de 4,78 m, il affiche 1,85 m de large et 1,45 de haut, l’i4 n’oublie pas l’accueil de ses passagers, idem pour le volume du coffre qui cube 470 litres, voire 1 290 litres une fois la banquette arrière rabattue.

Justement à bord, l’ambiance est évidemment haut de gamme et la présentation similaire à celle du iX. On retrouve deux grands écrans réunis dans un seul et même bloc, le premier de 12,3 pouces faisant office d’instrumentation et le second, tactile, s’étalant sur 14,9 pouces et intégrant le système multimédia. Pour ce qui est de la connectivité, la compatibilité avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay est évidemment au rendez-vous.

Le BMW i4 est disponible en deux déclinaisons, à savoir l’i4 eDrive40 dotée d’une puissance de 340 chevaux, d’une transmission arrière et d’une autonomie maximale de 590 km. Il faut y ajouter l’i4 M50, doté d’une puissance de 544 chevaux, d’une transmission intégrale et d’une autonomie maximale de 510 km en cycle. Les prix de l’engin démarrent à 815 000 DH et incluent une borne de recharge 22 kW AC, ainsi que deux câbles pour recharge publique et domestique.

À noter qu’en plus de la garantie de 2 ans des véhicules BMW i, les batteries sont garanties 8 ans. Une simple prise domestique suffit à recharger à l’aide du câble de recharge BMW. Pour plus de confort et de rapidité, la borne de recharge murale (Wallbox) fournie avec la gamme BMW i garantit un chargement optimal et sécurisé. Faut-il souligner que le réseau national de bornes de recharge est en train de s’étendre petit à petit.