Voitures hybrides et électriques : 14 modèles pour rouler «propre»

Opter pour un véhicule vert au Maroc, c’est désormais possible depuis quelques années. Nombreux sont les importateurs automobiles qui ont déjà franchi le pas et qui misent de plus en plus pour certains sur les véhicules hybrides, sur les hybrides rechargeables pour d’autres, quelques-uns capitalisant aussi sur du 100% électrique, notamment dans le segment premium. Il serait présomptueux de décliner à travers ces quelques pages, tout ou partie de la gamme des véhicules électrifiés disponibles. Plus modestement, nous vous proposons un panorama succinct, tout segment et toute technologie confondus, de quelques modèles propres actuellement commercialisés. C’est aussi l’occasion à travers cet échantillon de revenir sur les points forts ou faibles de ces technologies électrifiées. De quoi vous inciter, peut-être, à franchir le pas sachant que la révolution électrifiée est en marche et qu’à plus ou moins long terme, nous allons devoir nous y accommoder !

BMW 330e/Hybride rechargeable

BMW a opté pour l’excellent 2,0 litres turbo essence de 184 chevaux, lequel se voit associé à un bloc électrique alimenté par une batterie lithium-ion de 12 kWh. Un attelage mécanique animé par une boîte de vitesse automatique à 8 rapports ; de quoi disposer sous le pied droit d’une belle réserve de puissance, assortie d’une autonomie électrique largement suffisante pour une utilisation quotidienne. Il va sans dire que les systèmes d’assistance à la conduite, dont BMW s’est fait une spécialité, participent pleinement au confort de conduite et au volet sécuritaire.

Puiss. : 292 ch. cumulés

Autonomie électrique : 56 km

Conso. mixte : 2,2 l/100 km

Temps de recharge wallbox :

3h40 (à 100%)

Budget : à partir de 584.000 DH

DS7 Crossback E-Tense 4X4/Hybride rechargeable

Fraîchement disponible dans le Royaume, le DS7 Crossback E-Tense 4X4 dispose sous son capot d’un bloc thermique essence PureTech de 200 chevaux épaulé par deux moteurs électriques délivrant respectivement 110 chevaux (à l’avant) et 112 chevaux (à l’arrière). De quoi disposer d’une puissance cumulée de 300 chevaux. Un attelage mécanique qui est animé par une boîte de vitesses automatique à huit rapports. L’engin joue la carte du raffinement et du confort, ainsi que des technologies avancées telles que la conduite autonome de niveau 2 et la suspension active.

Puiss. : 300 ch. cumulés

Autonomie électrique : 58 km

Conso. mixte : 1,3 l/100 km

Temps de recharge wallbox 32A : 2h

Budget : n.c

Ford Explorer PHEV/Hybride rechargeable

L’Explorer Hybride se voit animé par un 3,0 litres V6 bi-turbo de 357 chevaux, épaulé par un moteur électrique de 100 chevaux. Sa transmission intégrale, combinée à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports, participe pleinement au confort routier. En effet, 7 modes de conduite sélectionnables (normal, éco, sport, trail, faible adhérence, remorquage et pente raide) permettent de s’adapter parfaitement à tous les scénarii de conduite. Ajoutez-y une modularité exemplaire de l’habitacle et une dotation en équipement de confort et de sécurité de haute volée.

Puiss. : 457 ch. cumulés

Autonomie électrique : 42 km

Conso. mixte : 2,9 l/100 km

Temps de recharge wallbox : 4h20 à 100%

Budget : à partir de 771 445 DH

Hyundai Sonata/Hybride

La Sonata Hybride est équipée d’un 2,0 litres essence de 152 chevaux, associé à un bloc électrique délivrant 38 kW ; soit 195 chevaux au total. Hyundai qui privilégie des solutions alternatives innovantes sur sa grande berline, dont le toit solaire qui agit comme source de charge additionnelle pour la batterie, ce qui permet d’augmenter l’autonomie globale de l’engin. Une bonne insonorisation enveloppe l’habitacle, rendant les longs trajets fort agréables à vitesse constante. Ajoutez-y une myriade d’équipements de confort et de sécurité qui en font une berline familiale de haut rang.

Puiss. : 195 chevaux cumulés

Conso. mixte : 4,3 l/100 km

Budget : à partir de 368 000 DH

Jaguar i-Pace/Electrique

Le i-Pace est propulsé par deux moteurs électriques (un par essieu) qui délivrent au total 400 chevaux avec une batterie lithium-ion affichant une capacité de 90 kWh. Un attelage électrique, en plus d’une répartition du poids bien pensée, qui distille à l’engin un couple instantané de 696 Nm ainsi qu’une agilité qui n’a rien à envier à celle des traditionnels SUV thermiques à vocation sportive. Disponible immédiatement, sa puissance est largement suffisante pour s’offrir quelques sensations fortes au volant et dans le silence le plus absolu.

Puiss. : 400 chevaux cumulés

Autonomie électrique : 470 km

Temps de recharge : 4 h

Budget : à partir : 992 200 DH

Kia K5/Hybride

Animée par un quatre-cylindres essence de 152 chevaux et couplé à un moteur électrique de 38 kW, la K5 dispose d’une puissance cumulée de 192 chevaux. L’ensemble se voit piloté par une boîte de vitesse automatique à huit rapports, assurant des changements de vitesse rapides et précis. L’habitacle joue la carte de la modernité, intégrant plusieurs technologies intelligentes au rang desquelles le système d’infodivertissement à écran tactile 8’’qui intègre une fonction multi-connexion Bluetooth, permettant aux occupants de connecter deux appareils mobiles simultanément. Ajoutez-y une panoplie de systèmes de sécurité d’aide à la conduite.

Puiss. : 192 chevaux cumulés

Conso. mixte : 3,9 l/100 km

Budget : à partir de 329 900 DH

Kia Niro/Hybride

Techniquement, le Kia Niro hybride est animé par un quatre-cylindres essence à injection directe de 105 chevaux, couplé à un moteur électrique délivrant 43 chevaux. Piloté par une boite à double-embrayage DCT à six rapports, l’ensemble développe jusqu’à 148 chevaux de puissance combinée. Une dotation mécanique qui permet à l’engin d’afficher des consommations très réduites. Il se distingue également par son élégant design extérieur et un intérieur qualitatif et raffiné. Le Kia Niro hybride offre un parfait équilibre entre confort sur route et plaisir de conduite.

Puiss. : 148 chevaux cumulés

Conso. mixte : 3,4 l/100 km

Budget : à partir 279 900 DH

Lexus UX 250h 2WD/Hybride

Animé par un quatre cylindres essence de 146 chevaux, l’UX 250h fait appel à un moteur électrique de 108 chevaux ; soit une puissance cumulée annoncée de 184 chevaux. En ville, son système hybride se montre très efficient avec une consommation mixte de 4,5 l/100 km. Globalement, l’UX séduit aussi par son compromis confort-tenue de route, bien aidé par sa boîte de vitesses automatique CVT à variation continue. Faut-il souligner qu’il bénéficie d’une rigidité structurale élevée, d’un centre de gravité bas et du rayon de braquage le plus serré de sa catégorie.

Puiss. cumulée : 184 ch

Conso. mixte: 4,5 l/100 km

Budget : à partir de 408 000 DH

Mercedes Classe E 300 e 4Matic /Hybride rechargeable

En plus d’une gamme de véhicules électriques, Mercedes-Benz dispose aussi d’une palette étoffée d’hybrides rechargeables. Pas moins de cinq modèles du même genre sont venus agrémenter récemment la gamme d’Auto Nejma. C’est le cas de la Classe E 300 e à hybridation essence qui s’illustre par ses faibles consommations et qui distille un confort de roulement digne des productions de la firme à l’étoile. L’engin dispose d’une cavalerie largement suffisante pour offrir le sourire à son conducteur et à ses occupants. À bord, tout n’est qu’élégance, le double écran donnant l’impression de ne faire qu’un.

Puiss. : 320 ch. cumulés

Autonomie : 59 km

Conso. mixte : 1,8 l/100 km

Temps de recharge wallbox : 5h

Budget: à partir de 595 000 DH

Mercedes GLC 300 de/Hybride rechargeable

Outre son design très expressif, le GLC permet de disposer d’un confort et d’une fonctionnalité quotidienne exemplaires, en plus d’une habitabilité luxueuse et généreuse. Justement, les équipements de confort sont pléthoriques, à commencer par le système d’info-divertissement à commande intuitive MBUX (Mercedes-Benz User Experience) et des systèmes d’assistance à la conduite actuels. Le GLC a été d’emblée conçu pour permettre l’intégration peu encombrante d’une batterie avec un essieu arrière abaissé et une caisse brute adaptée à l’intégration de la batterie. Il en résulte un compartiment de chargement spacieux et plat, avec ses 395-1 445 litres.

Puiss. : 320 ch. cumulés

Autonomie : 51 km

Conso. mixte : 2,0-1,8 l/100 km

Temps de recharge : 5 h

Budget : à partir de 615 000 DH

Porsche Taycan/Electrique

Premier modèle zéro émission de la marque, le Taycan est disponible avec quatre niveaux de puissance. Dans le détail, la version d’entrée de gamme délivre 408 chevaux. À moins d’en vouloir un peu plus et d’opter pour la 4S (de 530 à 571 chevaux). Et si cela ne suffit pas, autant jeter son dévolu sur la déclinaison Turbo qui revendique 680 chevaux, alors que Turbo S culmine à 761 chevaux. Toujours est-il, que l’engin se voit flanqué de batteries dont la puissance en kWh oscille entre 79,2 et 93,4. De quoi faire osciller l’autonomie électrique de la famille Taycan entre 389 et 464 km.

Puiss. : 530 chevaux cumulés

Autonomie électrique : 389 – 464 km

Temps de recharge (batterie performance) : 9 h

Budget : à partir de 1 004 400 DH

Toyota Yaris/Hybride

Mécaniquement, la 4ème génération de la Yaris hybride s’appuie sur un trois-cylindres essence 1,5 litre de 91 chevaux, en plus de ses deux petits moteurs électriques délivrant 71 chevaux. De quoi générer une puissance totale de 116 chevaux. Elle revendique une consommation moyenne de carburant comprise entre 2,7 et 3,2 litres aux 100 km, soit 20% de moins que la précédente génération. Affichant toujours 3,94 m de long, elle s’élargit de 5 cm (1,75 m), offrant à ses occupants une belle capacité d’accueil avec, en prime, une belle brochette d’équipements de confort et de sécurité.

Puiss. cumulée : 116 ch

Conso. mixte : 2,7-3,2 litres l/100 km

À partir : 178 900 DH

Toyota Corolla Cross Roads/Hybride

S’intercalant entre le C-HR et le RAV4, le Toyota Cross Roads fait appel au 1,8 litre essence de 122 chevaux, en plus de son bloc électrique, l’ensemble se voyant animé par une boîte de vitesses automatique CVT. À bord, on retrouve une ambiance sérieuse et soignée, la planche de bord intégrant un large écran central tactile façon tablette. Un engin qui joue pleinement la carte de l’accueil puisque jusqu’à cinq adultes peuvent être confortablement installés. Le volume du coffre va jusqu’à cuber 487 litres, ce qui demeure très appréciable.

Puiss. cumulée : 122 ch

Conso. mixte : 4,43 litres l/100 km

À partir : 296 000 DH

Volvo S60 T8 recharge/Hybride rechargeable

Élégante et performante, la Volvo S60 T8 AWD (Twin Engine) dispose d’une batterie de 11,6 kWh délivrant quelque 87 chevaux. La partie thermique repose sur un bloc turbo-compressé de 303 chevaux, l’ensemble générant une puissance totale de 407 chevaux, et se voyant animé par une boîte de vitesses automatique et séquentielle à 8 rapports. Malgré cette puissance combinée, la Scandinave affiche une belle douceur de fonctionnement en ville. Ce qui ne l’empêche nullement de hausser le niveau sur routes. L’habitacle laisse transparaître une présentation élégante et high-tech.

Puiss. : 407 ch. cumulés

Autonomie électrique : 54 km

Conso. mixte : 1.5 – 2.3 l/100km

Temps de recharge : 3h

Budget : à partir de 650 000 DH