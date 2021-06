Volkswagen T-Roc : désormais disponible dans les concessions

Le Volkswagen T-Roc vient fraîchement de débuter sa commercialisation dans le Royaume. Il capitalise notamment sur sa silhouette branchée, sur sa dotation en équipements de confort et de sécurité bien fournie, mais aussi sur son volet mécanique de belle facture pour séduire la clientèle. L’objectif avoué pour l’importateur de la marque consistant à faire de l’engin l’un des leaders de son segment.

Une kyrielle de nouveautés venant agrémenter l’ensemble des showrooms de la marque dans le Royaume au rang desquels les nouveaux Tiguan, Caddy 5 et la Golf 8, c’est ce à quoi doit s’attendre la clientèle de Volkswagen notamment à partir du 2ème semestre prochain. En préambule, c’est le T-Roc qui vient d’ouvrir les festivités en la matière. Un crossover urbain qui avait déjà fait parler de lui en mars dernier, date à laquelle Volkswagen Maroc l’avait dévoilé virtuellement à la presse nationale.

Par ailleurs, le carnet des pré-commandes avait été ouvert dans la foulée à l’attention de la clientèle. Grâce au travail effectué par le staff de la marque, quelques 800 Marocains ont été convaincus d’opter pour le T-Roc. Et c’est en grande pompe le 5 juin dernier qu’ils ont pris possession de leur dernière acquisition dans l’ensemble des plateformes locales de la marque

Victor Elbaz, Pdg de la Centrale Automobile Chérifienne et Youssef Touhami, Directeur de Volkswagen Maroc.

Un SUV urbain premium qui mise à la fois sur sa silhouette banchée et sur sa carrosserie bicolore aux teintes originales. Malgré son format compact, il sait se faire accueillant pour cinq personnes et dispose d’un volume de coffre de 445 litres, l’un des plus logeables de sa catégorie. La présentation intérieure joue la carte de la modernité en termes de présentation. Il va sans dire que l’assemblage et la qualité de finition des matériaux sont particulièrement bien soignés, comme de coutume chez Volkswagen. À noter que l’engin affiche d’excellentes performances en termes de connectivité sans oublier une belle palette d’équipements de confort et de sécurité dès la finition d’entrée de gamme.

Julia Elbaz Berthod, Directrice Marketing de Volkswagen Maroc.

Justement quatre finitions sont proposées : Confort, Design, Sport et X’Trême. Dans le détail, on retrouve à partir de la version Sport un écran tactile 8 pouces, le toit ouvrant panoramique et la teinte bicolore. Sur l’X’trême, en plus des sièges en cuir, le conducteur appréciera le «Digital Cockpit Pro» qui lui permet de disposer d’un pavé numérique derrière le volant et de visualiser la navigation GPS, en plus des informations de conduite. «L’App-Connect» est quant à lui disponible dès la version Design et permet l’affichage des applications depuis son smartphone directement sur l’écran. Sous le capot de l’engin, on retrouve un 2.0 litres TDI de 143 chevaux, animé par une boîte de vitesses automatique DSG à 8 rapports. Le tarif d’attaque du Volkswagen T-Roc débute à 259 000 DH.