Volkswagen T-Roc : une commercialisation qui débute de façon originale au Maroc

C’est une belle brochette de nouveaux véhicules qui viendra animer la gamme des modèles Volkswagen dans le Royaume. De quoi permettre à l’importateur de la marque de revoir à la hausse ses ambitions commerciales, ce qui devrait lui permettre de surfer allègrement sur un trend haussier. C’est aussi avec le T-Roc qu’il entend dérouler sa nouvelle feuille de route commerciale pour l’année en cours.

S’appuyant depuis le début de l’année sur quelques modèles phares de sa gamme au rang desquels le Touareg, le Tiguan ou le Caddy, Volkswagen Maroc peut se prévaloir de performances de ventes très correctes. Ces dernières devraient monter en puissance au fil des mois prochains avec l’arrivée du Tiguan facelift en juillet, de la Golf 8 et du nouveau Caddy 5 en octobre prochain. Pour l’heure, c’est au T-Roc de donner du grain à moudre aux différents services commerciaux de l’importateur local afin de réussir son lancement.

Et il faut dire que ce SUV urbain amorce d’une façon très originale sa commercialisation dans le Royaume. Concrètement, il sera disponible à la vente et dans toutes les concessions de la marque en juin prochain. Pour autant, le staff de Volkswagen Maroc a déjà ouvert le carnet de commandes. En effet, à travers le site web de l’opérateur local ou directement via les showrooms de la marque, ce véhicule peut être réservé en ligne. Celles et ceux qui jetteront leur dévolu sur l’engin entre mi-mars et fin mai bénéficieront d’un tarif de lancement très alléchant.

En effet, comptez 259 000 DH TTC actuellement pour disposer du T-Roc dans sa finition d’entrée de gamme (Confort), à condition d’attendre un peu moins de 2 mois et demi pour en prendre réellement le volant. Passé ce délai, comptez 289 000 TTC pour disposer de l’engin. Durant ce laps de temps, possibilité est donné aux acquéreurs potentiels de télécharger via leur smartphone une application spécifique dédiée au T-Roc et de suivre dans les moindres détails la construction de l’engin jusqu’à sa livraison finale au Maroc.

Une application qui permet aussi de consulter et de partager avec son entourage toutes les informations relatives au modèle. Autant dire que plus d’une centaine de clients (au 17 mars) avait déjà paraphé un chèque d’acompte, attendant patiemment d’être livrée en temps et en heure dans le showroom de leur choix. Faut-il préciser que les remises accordées sur l’ensemble des finitions du T-Roc (Confort, Design, Sport et X’Treme) oscillent entre 28 000 et 36 000 DH.

Très original

Dans le détail, le «T» emprunté au Tiguan et au Touareg indique que l’engin appartient à la catégorie des SUV chez Volkswagen, tandis que le «Roc » caractérise les vertus d’un crossover. Il affiche un design moderne et dynamique et mise également sur son look personnalisable pour séduire une clientèle urbaine et branchée. À bord, la planche de bord en jette vraiment, comme en attestent les touches de couleurs, l’instrumentation numérique, la bonne ergonomie et une finition sérieuse digne des standards de Volkswagen. Par ailleurs, il affiche d’excellentes performances en termes de connectivité sans oublier une belle brochette d’équipements de confort et de sécurité, et ce, dès la finition d’entrée de gamme.

À noter que le coffre demeure l’un des plus grands de sa catégorie avec 445 litres de capacité de chargement, ce qui est vraiment pas mal. Sous le capot du T-Roc au Maroc, on retrouve quasi exclusivement l’excellent 2,0 litres TDI de 143 chevaux, un bloc puissant dont la réputation en termes d’agrément de robustesse n’est plus à faire. Il est associé à une boîte de vitesses automatique DSG à six rapports.