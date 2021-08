Vols internationaux. RAM et Air Arabia relieront le Maroc à Israël courant octobre

Les compagnies aériennes Royal Air Maroc et Air Arabia entendent lancer de nouvelles liaisons aériennes avec Israël, et ce, à partir d’octobre prochain. Objectif : répondre à la forte demande commerciale existante entre les deux pays.

Une annonce qui a été faîte par David Govrin, chargé d’affaires temporaire au Maroc, sous la forme d’un tweet. Il y indique « qu’il s’agit d’une autre étape importante qui s’ajoute aux efforts visant à renforcer les relations entre le Maroc et Israël». Et d’ajouter : «en raison de la demande croissante de vols directs entre les deux pays, les deux compagnies aériennes, Air Arabia, Royal Air Maroc, ouvriront de nouvelles lignes à partir d’octobre prochain, reliant Marrakech et Casablanca avec Israël».

De nouvelles liaisons aériennes qui s’effectueront au départ des aéroports de Casablanca et de Marrakech en direction d’Israël. Faut-il se souvenir que depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, les premiers vols commerciaux directs assurant la liaison Tel-Aviv-Marrakech ont été opérés par les compagnies israéliennes «El Al» et «Israir», dont les aéronefs se sont posés le 25 juillet dernier sur le tarmac de l’aéroport Marrakech-Ménara.

