Volvo Cars Maroc : de l’hybride rechargeable au prix du diesel

Volvo Cars Maroc vient de lancer une offre s’agissant de sa gamme de véhicules hybrides. Ainsi, les Volvo XC40, XC60, XC90, S60 et S90 hybrides rechargeables (Plug-in Hybrid) sont désormais disponibles au prix du diesel dans l’ensemble des showrooms de Scandinavian Auto, l’importateur local de la marque.

«Notre futur est électrique et nous ne développerons plus de nouvelles générations de moteurs diesel», avait déclaré Håkan Samuelsson, le patron de Volvo courant 2018. Une orientation stratégique forte pour le constructeur qui, depuis, a pris le taureau par les cornes et capitalise de plus en plus sur l’hybride léger, l’hybride rechargeable et sur le 100 % électrique.

Rappelons qu’en 2020, Volvo Cars avait lancé une gamme complète de véhicules hybrides rechargeables. D’ici 2025, le constructeur suédois nourrit l’ambition selon laquelle 50% des véhicules qui sortiront de ses chaînes de production seront exclusivement électriques, tandis que les 50% restants seront hybrides. À l’horizon 2040, il entend atteindre la neutralité climatique sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, et ce conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.

En totale adhésion face aux valeurs prônées par la marque suédoise, l’importateur local de Volvo capitalise plus que jamais sur sa gamme de véhicules hybrides rechargeables et entend la promouvoir aux yeux de la clientèle. Une technologie qui offre à ses utilisateurs, selon le staff de Scandinavian Auto Maroc, la possibilité de bénéficier d’une puissance instantanée tout en émettant peu, voire même zéro émission.

Rappelons que la technologie «plug-In hybrid» de Volvo est basée sur plusieurs modes de conduite ; à savoir le mode «Pure 100 % électrique» qui permet de profiter d’un démarrage en douceur du véhicule avec zéro émission de CO 2 . Le conducteur peut passer à la vitesse supérieure via le mode «Power» et optimiser au maximum sa consommation à travers le mode hybride. Enfin, le moteur «plug-in hybrid» peut être rechargé à partir d’une station de recharge domestique ou publique, et ce, par le biais d’un câble. Il se recharge également lors des freinages et des décélérations du véhicule.

«Volvo innove depuis toujours dans le domaine de la sécurité des personnes, mais aussi de la planète. Aujourd’hui, les véhicules hybrides de la marque sont le fruit d’une évolution naturelle qui est doublée d’une déclaration d’intention sans détour et qui démontre à quel point Volvo demeure résolument engagé en faveur de la mobilité durable et de la réduction des émissions», s’est exprimé sur le sujet El Mehdi Boughalem, Directeur SAV chez Scandinavian Auto Maroc.

À noter que cette campagne promotionnelle de Volvo Cars Maroc intervient dans le sillage de la campagne pédagogique de l’hybride Volvo destinée à informer les clients et prospects quant à l’utilisation de cette technologie et aux nombreux avantages qu’elle offre en termes de consommation de coûts, de conduite, de différence entre les motorisations, de recharge, d’impact sur l’environnement…