Volvo Maroc : l’ensemble de la gamme Plug-In Hybrid disponible

Volvo Cars Maroc mise sur sa gamme de véhicules Plug-In-Hybrid dans le Royaume. En effet, l’importateur de la marque suédoise invite sa clientèle à se rendre dans ses showrooms afin de découvrir ces nouveaux modèles électrifiés alliant technologies innovantes, design élégant et matériaux de bonne facture. L’objectif étant surtout de distiller à cette même clientèle une conduite performante et écologique.

Dans le détail, les Volvo XC40, XC60, XC90, S60 et S90 hybrides rechargeables agrémentent actuellement le showroom. Outre de capitaliser sur le volet performances sachant que la gamme hybride rechargeable permet de bénéficier d’une puissance instantanée en émettant peu, la marque de Göteborg met exergue les valeurs qui ont forgé sa réputation, dont le confort d’usage, mais aussi et surtout la sécurité.

«Volvo a, depuis toujours, consacré son entreprise à la protection des vies des personnes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses voitures»,a déclaré Anbar Dellero. Et la directrice marketing et communication chez Scandinavian Auto Maroc de poursuivre : «Volvo entend désormais consacrer la même énergie pour aider à protéger la planète. En proposant une gamme parfaitement étoffée de véhicules hybrides, Volvo est plus que jamais engagé en faveur de la mobilité durable et de la réduction des émissions».

Aussi, les motorisations qui équipent la gamme plug-in Hybrid de Volvo peuvent toutes être facilement rechargées à partir d’une station de recharge domestique ou publique via un câble de type «Mode 2». Elles se rechargent également de manière cinétique lors des freinages et des décélérations. Rappelons que la technologie plug-In Hybrid développée par Volvo est articulée autour de plusieurs modes de conduite différents : le mode «Pure 100 % électrique» offre des démarrages en douceur de votre véhicule tout en lui garantissant qu’il produira zéro émission de CO2. Pour sa part, le mode «Hybrid Power» est destiné à optimiser au maximum la consommation lors du passage aux vitesses supérieures. Enfin, la combinaison des deux moteurs électrique et thermique offre des conditions de conduite qui sont à la fois raffinées et souples.